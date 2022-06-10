***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMaslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Blok n 3 İç Kapı n 79 Sarıyer / İstanbulYeni Şirket MerkeziAkat Mah. Pelin Sk. Gazeteciler Sitesi n 7 A6 / 4 Blok Beşiktaş / İstanbulDeğişiklik Tarihi10/06/2022AçıklamalarŞirket merkez adresimizin ''Akat Mah. Pelin Sk. Gazeteciler Sitesi n 7 A6 / 4 Blok ( Villa 7 ) Beşiktaş / İstanbul '' adresine taşınmasına ilişkin yönetim kurulu kararımız İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.06.2022 tarih ve 10596 sayısı ile ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036820BIST