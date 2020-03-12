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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.03.2020 22:49
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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2020
Karar Sayısı
06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 12.03.2020
KARAR SAYISI : 2020 /6
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.' nin ve bağlı ortaklığımızın 12 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren  hesap dönemine ilişkin, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, -  Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  -  Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
 
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827758


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PINSU 2,69 28.721.614 % 13,50  
ECILC 4,51 488.037.592 % 13,03  
SELEC 8,16 234.888.811 % 10,57  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9054 7,9451 % -0,43  
Frank 6,6549 6,6949 % 0,91  
Riyal 1,6779 1,6864 % 1,70  
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Altın Ons 1.571 1.571 -64,39  
Altın Gr. 318 318 -8,28  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,71 15,74 -1,03  
Gümüş Gr. 3,19 3,19 -0,16  
B. Petrol 32,74 32,74 -3,05  
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