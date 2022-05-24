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***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

24.05.2022 19:40
***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/05/2022
Karar Sayısı
2022/3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı "Sermaye   Piyasasında Finansal  Raporlamaya  İlişkin Esaslar Tebliği"  ("Tebliğ") uyarınca  Türkiye  Muhasebe Standartları/Türkiye  Finansal Raporlama  Standartları  ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından  belirlenen  formatlar ile uyumlu olarak  hazırlanan dipnotları ile birlikte (konsolide) finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a)Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini ,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporlarının  önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama  içermediği ya da açıklamanın  yapıldığı tarih itibarı ile  yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
      
c) Şirketteki görev  ve  sorumluluk alanında  sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki,  II-14.1 sayılı Tebliğ  hükümleri uyarınca finansal  raporlama standartlarına  göre hazırlanmış finansal  tabloların  Şirket'in aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar ve zararı  ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığı ve faaliyet  raporunun işin  gelişimi ve Sorumluluk Beyanı performansını ve  Şirket'in finansal  durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve  belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032217


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