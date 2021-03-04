***MMCAS* *OSTIM* *AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.03.2021 09:13
***MMCAS******OSTIM******AKSUE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSUE, MMCAS, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915034
BIST
10:331.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:337,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:338,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:33411,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,68
|Açılış
|: 411,23
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KRVGD
|18,59
|113.914.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,00
|9.950.334
|% -8,62
|
|SEYKM
|31,50
|31.129.829
|% -8,59
|
|THYAO
|14,92
|366.241.693
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|GOZDE
|8,30
|152.815.230
|% 4,67
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|TSKB
|1,70
|77.793.240
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|88.320.624
|% 0,41
|
|ODAS
|3,96
|139.332.421
|% 1,28
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4345
|7,4382
|% -0,10
|
|Euro
|8,9733
|8,9830
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3495
|10,4014
|% -0,10
|
|Frank
|8,0523
|8,1008
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9759
|1,9858
|% -0,17
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|5,22
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,14
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,00
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,59
|