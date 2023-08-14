***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***MNDRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [MNDRS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMenderes Tekstil'in çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 277.292.576,42 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 15.08.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 277.292.576,42, fiili dolaşımdaki pay oranı %50 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185223BIST