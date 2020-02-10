***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 12:55
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817903
BIST
13:55120.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -314,32
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
13:556,0020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0143
|Açılış
|: 6,0010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
13:556,5755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0131
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
13:55303,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 303,52
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,10
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.535.440
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|3.844.494
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|DESA
|5,84
|30.961.044
|% 13,62
|
|RYGYO
|11,73
|129.456.753
|% 13,44
|
|DOKTA
|47,00
|44.897.956
|% -13,68
|
|LINK
|29,40
|2.339.319
|% -11,71
|
|TACTR
|3,00
|234.846
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,04
|469.848
|% -8,16
|
|GYHOL
|26,82
|5.712.358
|% -8,15
|
|THYAO
|14,38
|907.781.139
|% -0,62
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|SASA
|9,66
|285.167.374
|% 4,77
|
|GARAN
|11,92
|221.892.368
|% -0,42
|
|GUSGR
|2,85
|213.615.812
|% 0,71
|
|IHLGM
|1,29
|203.993.105
|% 4,88
|
|EKGYO
|1,69
|202.573.747
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,63
|174.842.841
|% 8,67
|
|TSPOR
|3,61
|318.916.669
|% 13,88
|
|GUSGR
|2,85
|213.615.812
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7323
|7,7710
|% 0,04
|
|Frank
|6,1130
|6,1498
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5949
|1,6029
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,84
|
|Altın Gr.
|303
|304
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-0,01
|
|Yarım
|967
|992
|-0,01
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,13
|54,13
|-0,32
|