***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:57
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818047
BIST
17:18117.759
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -3.256,23
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:186,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:186,5850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:18304,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,01
|Açılış
|: 304,76
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,94
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.715.808
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.595.372
|% 14,65
|
|ATLAS
|1,85
|26.112.662
|% 10,12
|
|BOSSA
|9,67
|52.596.569
|% 9,89
|
|ALCTL
|17,99
|67.917.613
|% 9,16
|
|LINK
|28,30
|4.090.540
|% -15,02
|
|GYHOL
|25,38
|9.994.252
|% -13,08
|
|DOKTA
|47,50
|63.198.621
|% -12,76
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|BURVA
|14,49
|158.870
|% -11,10
|
|THYAO
|13,98
|1.904.819.372
|% -3,39
|
|TSPOR
|3,44
|893.597.659
|% 8,52
|
|PETKM
|3,95
|617.588.822
|% -3,89
|
|ASELS
|23,82
|575.710.900
|% -2,62
|
|KRDMD
|2,82
|555.328.883
|% -3,75
|
|IHLGM
|1,22
|401.005.248
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,44
|893.597.659
|% 8,52
|
|EKGYO
|1,63
|388.679.744
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,82
|555.328.883
|% -3,75
|
|ODAS
|2,10
|394.908.466
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7609
|7,7998
|% 0,41
|
|Frank
|6,1330
|6,1699
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6001
|1,6081
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|5,01
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,97
|
|Yarım
|969
|994
|2,41
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-0,40
|