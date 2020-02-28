***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:03
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822441
BIST
12:47105.165
En Yüksek
|Değişim
|: -4,76%
|| -5.253,86
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
12:476,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0551
|Açılış
|: 6,2470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2560
En Düşük
6,1998
12:476,9099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0882
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
12:47327,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,39
|Açılış
|: 327,61
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,18
|11.172.183
|% 13,17
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,74
|17.922.662
|% 10,65
|
|OYLUM
|3,00
|5.493.242
|% 5,63
|
|AKSEN
|3,69
|11.460.157
|% 5,13
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|AVGYO
|1,49
|21.415.096
|% -12,87
|
|THYAO
|11,35
|673.934.102
|% -6,58
|
|ASELS
|26,98
|486.058.327
|% -3,57
|
|GARAN
|9,45
|167.606.105
|% -7,26
|
|PETKM
|3,57
|129.293.151
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,29
|123.715.925
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,37
|119.732.832
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|100.817.730
|% -6,20
|
|THYAO
|11,35
|673.934.102
|% -6,58
|
|ODAS
|1,93
|104.740.488
|% -5,39
|
|YKBNK
|2,29
|123.715.925
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0473
|8,0876
|% 0,96
|
|Frank
|6,4654
|6,5044
|% 1,47
|
|Riyal
|1,6619
|1,6703
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.629
|-8,72
|
|Altın Gr.
|328
|328
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.167
|2.221
|2,17
|
|Yarım
|1.047
|1.074
|1,05
|
|Çeyrek
|525
|537
|0,52
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,25
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|-2,06
|