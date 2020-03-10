***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:42
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826159
BIST
15:53103.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -117,66
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
15:536,1369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:536,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0424
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:53327,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -4,64
|Açılış
|: 327,17
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,68
|14.293.455
|% 11,17
|
|HATEK
|8,67
|19.872.391
|% 10,45
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|861.816
|% -14,98
|
|TRCAS
|2,43
|18.072.700
|% -12,59
|
|SEKUR
|3,80
|1.137.477
|% -10,80
|
|TGSAS
|4,11
|3.248.536
|% -10,65
|
|GSRAY
|2,69
|135.103.632
|% -10,63
|
|ODAS
|1,83
|199.577.406
|% -2,14
|
|HALKB
|5,66
|175.405.655
|% -0,18
|
|IHLGM
|1,19
|164.627.252
|% -5,56
|
|TKNSA
|6,81
|159.230.494
|% -3,40
|
|PGSUS
|43,70
|105.150.853
|% -2,98
|
|IHLGM
|1,19
|164.627.252
|% -5,56
|
|ODAS
|1,83
|199.577.406
|% -2,14
|
|EKGYO
|1,34
|104.684.243
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,05
|65.325.292
|% -3,67
|
|ADESE
|1,31
|66.145.006
|% -6,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9563
|7,9962
|% -0,98
|
|Frank
|6,5578
|6,5973
|% -0,81
|
|Riyal
|1,6277
|1,6359
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-18,37
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,18
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-9,32
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,51
|
|Çeyrek
|524
|535
|-2,25
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,16
|37,16
|2,80
|