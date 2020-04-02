***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 12:42
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834183
BIST
15:5588.800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -285,61
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
15:556,6739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
15:557,3003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0577
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
15:55343,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 343,02
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,60
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|45.047.990
|% 9,91
|
|YAPRK
|7,43
|3.375.600
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.989.143
|% 9,89
|
|RTALB
|4,62
|6.555.077
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|790.268
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.822.827
|% -9,90
|
|OSMEN
|6,20
|24.464
|% -9,49
|
|PINSU
|2,82
|13.888.575
|% -9,32
|
|PETKM
|3,51
|1.894.694.747
|% 5,41
|
|GARAN
|7,66
|406.204.560
|% -2,30
|
|SASA
|7,50
|404.106.119
|% -5,06
|
|GSRAY
|2,26
|365.804.826
|% -7,38
|
|ECILC
|4,45
|320.899.194
|% -0,67
|
|PETKM
|3,51
|1.894.694.747
|% 5,41
|
|GSRAY
|2,26
|365.804.826
|% -7,38
|
|IHLGM
|1,02
|113.999.711
|% -4,67
|
|ADESE
|1,10
|98.535.705
|% 2,80
|
|YKBNK
|1,84
|164.734.989
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2225
|8,2637
|% -0,52
|
|Frank
|6,8345
|6,8756
|% -1,16
|
|Riyal
|1,7607
|1,7695
|% -0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|13,28
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,48
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|26,90
|26,90
|2,16
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