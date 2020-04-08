***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:33
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836371
BIST
14:2492.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 592,08
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:246,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:247,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:24358,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 358,77
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.629.778
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.945
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.353.398
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,02
|557.202.591
|% 4,32
|
|ASELS
|24,70
|513.254.016
|% 1,23
|
|THYAO
|9,61
|492.904.757
|% 0,84
|
|SASA
|9,16
|456.451.894
|% 2,46
|
|GARAN
|7,86
|355.070.375
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,36
|231.407.369
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,04
|79.947.224
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,47
|228.123.367
|% 2,97
|
|TEKTU
|1,07
|67.298.835
|% 5,94
|
|YKBNK
|1,89
|109.496.322
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3376
|8,3794
|% 0,21
|
|Frank
|6,9375
|6,9793
|% -0,15
|
|Riyal
|1,7945
|1,8035
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|1,17
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,03
|32,03
|0,16
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:40MARTI
Yüzde 8.82 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 674, 306 adet işlem
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 624, 04 artarak (% 0.57 ) 110, 494
-
14:39XU100
Endeks 92, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 5, 801.00 milyon TL de
-
14:39GLRYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 515, 921 adet işlem
-
14:36KLNMA
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 769 adet işlem