***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 11:51
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848717
BIST
12:30108.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 773,76
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:306,7447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7503
En Düşük
6,6727
12:307,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0618
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5726
En Düşük
7,4561
12:30373,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,89
|Açılış
|: 373,02
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|72.369.160
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.246.946
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.422.216
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.060.465
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|TACTR
|4,80
|123.178
|% -5,88
|
|GARAN
|8,23
|833.980.207
|% 2,11
|
|ASELS
|32,10
|564.812.797
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,72
|392.901.757
|% 0,58
|
|THYAO
|12,57
|359.094.708
|% -0,32
|
|AKBNK
|5,87
|284.550.715
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,72
|392.901.757
|% 0,58
|
|GARAN
|8,23
|833.980.207
|% 2,11
|
|ADESE
|1,70
|137.732.563
|% 1,19
|
|KARSN
|1,85
|133.353.219
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,32
|93.895.476
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4693
|8,5118
|% 1,04
|
|Frank
|6,9857
|7,0277
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7921
|1,8011
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,58
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.447
|-9,20
|
|Tam
|2.487
|2.518
|-1,70
|
|Yarım
|1.214
|1.229
|-4,60
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|0,52
|