MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.340.302
|% 9,97
|LUKSK
|17,99
|6.023.512
|% 9,96
|DOAS
|12,15
|60.778.311
|% 9,95
|AYCES
|37,80
|2.756.558
|% 9,95
|GLRYH
|10,73
|1.189.903
|% 9,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6309
|8,6742
|% 0,11
|Frank
|7,1325
|7,1755
|% 0,20
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% -0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,00
|Altın Gr.
|375
|375
|0,11
|Cumhuriyet
|2.426
|2.455
|-0,40
|Tam
|2.497
|2.523
|-4,10
|Yarım
|1.219
|1.230
|-0,20
|Çeyrek
|609
|616
|-0,10
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,73
Seans Raporu
- 11:26TACTR Yüzde 9.98 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 203 adet işlem
- 11:25BAYRK Yüzde 9.83 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 264 adet işlem
- 11:23DGGYO Yüzde 4.77 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 363 adet işlem
- 11:22 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, EREGL, SAHOL
- 11:22 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KOZAA, TOASO