***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.06.2020 10:32
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850459
BIST
11:04110.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 937,79
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:046,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:047,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:04374,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 374,70
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.294.922
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|5.940.701
|% 9,96
|
|DOAS
|12,15
|60.504.912
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|2.601.464
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.182.972
|% 9,94
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.117.215
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KUTPO
|25,18
|1.064.116
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,93
|483.158.648
|% 3,21
|
|ASELS
|32,50
|452.856.906
|% 2,72
|
|GARAN
|8,25
|274.676.186
|% 0,86
|
|VESTL
|15,09
|190.400.508
|% 8,72
|
|THYAO
|12,73
|183.637.679
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,93
|483.158.648
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,45
|100.470.735
|% 4,32
|
|KARSN
|2,07
|130.460.244
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,65
|156.002.484
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,90
|105.000.720
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6356
|8,6789
|% 0,16
|
|Frank
|7,1302
|7,1732
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|3,98
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.455
|-1,00
|
|Tam
|2.496
|2.522
|-4,70
|
|Yarım
|1.218
|1.229
|-0,50
|
|Çeyrek
|609
|616
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|-0,70
|