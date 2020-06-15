***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2020 10:11
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851151
BIST
13:10109.830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -5,08
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:106,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:107,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0232
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:10376,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,65
|Açılış
|: 376,71
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.234.056
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.633.398
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.685.334
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.869.891
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|SASA
|10,80
|495.659.135
|% 4,75
|
|GUSGR
|4,42
|420.527.195
|% 6,00
|
|THYAO
|12,66
|410.178.248
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,91
|381.383.290
|% -1,04
|
|GARAN
|8,09
|326.907.482
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,91
|381.383.290
|% -1,04
|
|GUSGR
|4,42
|420.527.195
|% 6,00
|
|IHLGM
|1,54
|126.342.746
|% -1,28
|
|IEYHO
|0,79
|62.466.704
|% 5,33
|
|CEMAS
|1,25
|88.705.320
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5443
|8,5872
|% 0,29
|
|Frank
|7,1599
|7,2031
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8168
|1,8259
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-21,36
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.465
|-20,90
|
|Tam
|2.516
|2.533
|-21,40
|
|Yarım
|1.226
|1.236
|-10,50
|
|Çeyrek
|613
|619
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,17
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,50
|38,50
|-0,23
|