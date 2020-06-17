***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 12:01
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851517
BIST
14:51111.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 61,44
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:516,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:517,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:51378,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,65
|Açılış
|: 378,65
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.556.116
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.542.647
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.006.865
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|122.905.583
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.726.213
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.219.231
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.417.027
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,40
|865.453.426
|% 4,92
|
|ASELS
|32,10
|519.531.915
|% -1,29
|
|GARAN
|8,16
|513.605.886
|% -0,61
|
|GUSGR
|4,38
|333.100.062
|% 3,30
|
|THYAO
|12,56
|323.936.643
|% -0,08
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,81
|158.604.682
|% 2,53
|
|EKGYO
|1,92
|287.724.214
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|319.033.400
|% 0,47
|
|ECILC
|6,40
|865.453.426
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5836
|8,6266
|% -0,02
|
|Frank
|7,1866
|7,2299
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-8,55
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-4,10
|
|Tam
|2.528
|2.541
|-8,00
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-2,00
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,51
|