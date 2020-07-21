MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.113.105
|% 10,00
|MAALT
|130,90
|23.774.397
|% 10,00
|MRGYO
|2,31
|17.743.442
|% 10,00
|QNBFL
|92,40
|17.279.630
|% 10,00
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6752
|8,7187
|% 0,23
|Frank
|7,2629
|7,3067
|% -0,14
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% -0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|22,27
|Altın Gr.
|405
|405
|4,15
|Cumhuriyet
|2.629
|2.651
|27,50
|Tam
|2.708
|2.720
|28,30
|Yarım
|1.315
|1.330
|13,90
|Çeyrek
|659
|666
|6,90
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|1,49
Seans Raporu
- 17:25PARSN Yüzde 5.61 oranında artışla 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 763 adet işlem
- 17:22YAPRK Yüzde 9.99 oranında artışla 16.29 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 457 adet işlem
- 17:21XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 884 artarak (% 0.81 ) 110, 485
- 17:21 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, KPHOL, MEGAP, MERIT, SELGD, YONGA, KERVN, TKURU, ETILR
- 17:21 MEGAP, BURVA, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında