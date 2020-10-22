***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 14:02
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883037
BIST
15:201.205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:207,9432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1305
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:209,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1336
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:20486,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,20
|Açılış
|: 486,69
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:20
|KARTN
|1.125,70
|1.230.390
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.314.145
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.053.970
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.600.807
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,22
|2.630.478.639
|% -4,12
|
|TSKB
|1,82
|2.413.324.071
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,18
|686.387.738
|% -4,07
|
|VAKBN
|4,17
|597.823.113
|% -3,92
|
|SISE
|6,91
|587.871.027
|% -0,72
|
|TSKB
|1,82
|2.413.324.071
|% 7,69
|
|GARAN
|7,22
|2.630.478.639
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,02
|576.739.494
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,29
|584.216.444
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,17
|597.823.113
|% -3,92
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9389
|7,9432
|% 1,67
|
|Euro
|9,3889
|9,3977
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,3610
|10,4130
|% 1,18
|
|Frank
|8,7124
|8,7648
|% 1,37
|
|Riyal
|2,1099
|2,1205
|% 1,60
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-18,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|12,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|8,61
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|4,17
|
|Çeyrek
|777
|795
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,01
|42,01
|0,30
|