***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.01.2021 11:17
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905262
BIST
13:201.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.477
En Düşük
1.431
13:207,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0515
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3576
13:208,9263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0518
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9195
13:20436,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,88
|Açılış
|: 436,05
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler13:20
|PKENT
|1.386,00
|2.338.759
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.850.032
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,34
|899.576
|% 9,96
|
|TACTR
|26,52
|4.139.215
|% 9,95
|
|BTCIM
|9,69
|69.278.435
|% 9,37
|
|POLTK
|405,00
|45.161.758
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|1.397.068
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,70
|271.499
|% -10,00
|
|AYCES
|83,40
|2.612.005
|% -9,98
|
|MERIT
|118,20
|1.477.973
|% -9,98
|
|GARAN
|9,24
|1.205.185.304
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,36
|1.125.801.404
|% 0,43
|
|ODAS
|3,80
|736.306.670
|% -3,06
|
|KOZAL
|113,70
|731.513.771
|% 0,18
|
|KRDMD
|6,54
|710.360.525
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,36
|1.125.801.404
|% 0,43
|
|TSKB
|1,80
|465.083.970
|% 0,56
|
|ODAS
|3,80
|736.306.670
|% -3,06
|
|YKBNK
|2,91
|465.104.361
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,38
|219.356.729
|% 0,00
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3597
|7,3624
|% -0,69
|
|Euro
|8,9198
|8,9263
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0134
|10,0637
|% -0,97
|
|Frank
|8,2387
|8,2884
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9558
|1,9656
|% -0,73
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|1,58
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.891
|2.934
|-16,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-12,84
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-6,21
|
|Çeyrek
|698
|714
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|-0,14
|