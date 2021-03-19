***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 11:05
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919212
BIST
15:231.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -24,96
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:237,2558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0668
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:238,6433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0951
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:23406,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,36
|Açılış
|: 406,39
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.348.231
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.362.376
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|665.400.224
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,92
|8.657.908
|% -9,33
|
|CLEBI
|299,90
|445.844.526
|% -9,12
|
|SANKO
|13,13
|103.085.686
|% -8,76
|
|YYAPI
|1,95
|29.950.900
|% -8,45
|
|MNDRS
|3,36
|143.881.950
|% -7,95
|
|FROTO
|214,70
|1.419.575.858
|% 1,27
|
|THYAO
|13,80
|1.068.469.800
|% -1,00
|
|GLYHO
|6,12
|821.202.305
|% -3,92
|
|GARAN
|8,89
|728.087.332
|% -1,66
|
|SISE
|7,67
|723.194.536
|% -2,04
|
|SKBNK
|1,31
|277.953.606
|% -2,24
|
|TSKB
|1,63
|255.260.416
|% -4,12
|
|EKGYO
|2,09
|323.728.391
|% -3,69
|
|GLYHO
|6,12
|821.202.305
|% -3,92
|
|ODAS
|3,76
|488.611.748
|% -6,47
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2545
|7,2571
|% -0,89
|
|Euro
|8,6394
|8,6432
|% -1,09
|
|Sterlin
|10,0641
|10,1146
|% -1,01
|
|Frank
|7,7828
|7,8297
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9290
|1,9387
|% -0,87
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|6,54
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-29,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-23,92
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,58
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,53
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Seans Raporu
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