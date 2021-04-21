***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:18
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930103
BIST
16:051.339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -26,38
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
16:058,1843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0771
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:059,8452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0763
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:05468,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,06
|Açılış
|: 468,88
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.673.511
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.809.152
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.257.884
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.458.741
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.458.849
|% -9,99
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|EREGL
|18,28
|834.623.681
|% 0,27
|
|PETKM
|6,46
|827.910.115
|% -1,67
|
|GARAN
|6,97
|777.347.190
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,05
|495.660.483
|% -2,08
|
|THYAO
|10,90
|393.438.066
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,06
|323.232.941
|% -2,83
|
|PETKM
|6,46
|827.910.115
|% -1,67
|
|ODAS
|2,45
|223.764.200
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|152.308.318
|% -1,09
|
|PEKGY
|1,37
|112.717.872
|% -6,16
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1791
|8,1843
|% 0,95
|
|Euro
|9,8367
|9,8452
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,3222
|11,3790
|% 0,46
|
|Frank
|8,8608
|8,9142
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% 0,72
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,29
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,16
|