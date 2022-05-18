***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 16:48
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031159
BIST
16:542.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,54
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:5415,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0717
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:5416,7924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0352
|Açılış
|: 16,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:54930,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,49
|Açılış
|: 930,89
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ORCAY
|21,90
|132.619.282
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.513.187
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.944.998
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|138.027.185
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.418.334
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,64
|18.256.969
|% -9,96
|
|SMRTG
|22,82
|153.796.522
|% -8,50
|
|OYAYO
|8,13
|4.754.051
|% -7,72
|
|OZRDN
|10,27
|3.762.134
|% -7,39
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|THYAO
|42,38
|4.081.916.001
|% 0,71
|
|SISE
|19,97
|1.944.452.523
|% 0,30
|
|GARAN
|15,08
|1.752.917.075
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,34
|1.302.988.097
|% 1,88
|
|SAHOL
|19,46
|1.198.784.630
|% 0,21
|
|YKBNK
|4,34
|1.302.988.097
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,62
|638.097.659
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,03
|1.152.803.932
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,17
|161.777.846
|% 0,00
|
|GARAN
|15,08
|1.752.917.075
|% 0,73
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9647
|15,9781
|% 0,48
|
|Euro
|16,7896
|16,7966
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,7766
|19,8757
|% -0,19
|
|Frank
|15,9802
|16,0765
|% 0,23
|
|Riyal
|4,2453
|4,2666
|% 0,41
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,29
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,91
|