***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 13:23
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032302
BIST
14:012.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,16
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:0116,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2512
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:0117,4297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1331
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:01972,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,12
|Açılış
|: 972,36
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DAGHL
|27,06
|4.969.902
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|535.083.586
|% 9,98
|
|MZHLD
|57,45
|7.908.058
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.421.809
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.345.060
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.579.572
|% -9,96
|
|SELVA
|8,56
|22.822.804
|% -8,94
|
|NUGYO
|5,75
|32.865.183
|% -6,20
|
|DOGUB
|4,49
|21.952.214
|% -5,47
|
|FENER
|43,52
|156.046.900
|% -5,19
|
|SISE
|20,40
|1.838.651.828
|% 2,93
|
|THYAO
|42,08
|1.329.448.639
|% -0,19
|
|GARAN
|14,56
|1.183.604.934
|% -1,68
|
|ASELS
|23,62
|1.080.949.628
|% 2,43
|
|HEKTS
|29,32
|670.996.822
|% -1,61
|
|SISE
|20,40
|1.838.651.828
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,55
|218.121.486
|% -0,39
|
|GARAN
|14,56
|1.183.604.934
|% -1,68
|
|YKBNK
|4,35
|318.025.997
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,64
|209.241.465
|% 0,28
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3307
|16,3355
|% 1,62
|
|Euro
|17,4154
|17,4370
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,3363
|20,4383
|% 1,08
|
|Frank
|16,8680
|16,9696
|% 1,05
|
|Riyal
|4,3393
|4,3610
|% 1,40
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-14,71
|
|Altın Gr.
|971
|971
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.432
|6.595
|54,84
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,53
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,26
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,26
|