***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 10:34
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041426
BIST
10:282.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,83
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.403
10:2816,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1301
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9563
En Düşük
16,7799
10:2817,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0615
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:28981,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,02
|Açılış
|: 981,80
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
982,40
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:25
|RTALB
|6,69
|16.121.407
|% 4,69
|
|AKFGY
|2,29
|28.999.696
|% 4,57
|
|YKSLN
|7,84
|1.934.762
|% 3,81
|
|GEDZA
|22,60
|4.416.336
|% 3,39
|
|GZNMI
|43,50
|2.706.679
|% 3,37
|
|ULUSE
|211,00
|7.329.218
|% -8,26
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|RYSAS
|8,35
|758.315
|% -4,90
|
|MZHLD
|83,45
|1.730.038
|% -4,08
|
|THYAO
|47,84
|554.822.358
|% 0,34
|
|EREGL
|26,42
|235.819.851
|% 1,77
|
|KOZAL
|197,10
|195.524.472
|% 0,31
|
|SISE
|21,34
|167.350.126
|% 0,66
|
|KOZAA
|29,12
|165.184.960
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,82
|101.156.504
|% -0,35
|
|ODAS
|2,76
|70.685.652
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,29
|76.695.873
|% 0,23
|
|TSKB
|1,98
|30.377.057
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,94
|141.671.195
|% 2,53
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9402
|16,9520
|% 0,75
|
|Euro
|17,5717
|17,5851
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,3656
|20,4677
|% 0,40
|
|Frank
|17,4975
|17,6029
|% 0,45
|
|Riyal
|4,4884
|4,5109
|% 0,50
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-1,74
|
|Altın Gr.
|981
|981
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.552
|6.644
|18,00
|
|Yarım
|3.207
|3.249
|9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.624
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,85
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,19
|