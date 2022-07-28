***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 15:36
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048574
BIST
16:182.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,02
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:1817,9345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0554
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:1818,2591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0152
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:181.007,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,93
|Açılış
|: 1.007,17
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,59
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:18
|PRKAB
|29,04
|257.976.554
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.735.463
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.031.922
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.672.112
|% -9,95
|
|FENER
|49,88
|324.506.250
|% -8,64
|
|MTRKS
|57,40
|19.408.212
|% -7,64
|
|UFUK
|74,55
|4.733.383
|% -5,63
|
|THYAO
|50,00
|2.391.709.780
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.501.686.884
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|982.955.576
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,19
|921.344.707
|% -0,93
|
|YKBNK
|4,69
|1.102.845.164
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,63
|280.650.500
|% 0,62
|
|TSKB
|2,60
|372.588.538
|% -0,76
|
|ODAS
|3,76
|498.379.901
|% 1,90
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9255
|17,9345
|% 0,31
|
|Euro
|18,2338
|18,2591
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,7303
|21,8393
|% 0,27
|
|Frank
|18,6742
|18,7867
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7592
|4,7831
|% 0,27
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|17,46
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,93
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|50,00
|
|Tam
|6.720
|6.784
|-7,00
|
|Yarım
|3.274
|3.317
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,76
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,34
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,85
|
Seans Raporu
16:18
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