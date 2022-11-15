***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 10:35
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079952
BIST
13:324.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 48,19
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
13:3218,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
13:3219,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2074
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4287
En Düşük
19,1707
13:321.062,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.062,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler13:30
|BRLSM
|22,22
|156.124.227
|% 10,00
|
|SMRTG
|128,80
|114.042.611
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|178.164.378
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|675.166.434
|% 9,97
|
|MIATK
|130,40
|39.414.965
|% 9,95
|
|MNDRS
|9,91
|166.849.641
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|584.678.639
|% -9,97
|
|UZERB
|41,00
|221.628
|% -7,24
|
|IDEAS
|40,14
|19.484.398
|% -5,15
|
|NTHOL
|13,29
|100.651.431
|% -5,00
|
|THYAO
|109,80
|6.318.297.914
|% 0,09
|
|ASELS
|41,78
|3.961.513.465
|% 0,19
|
|ODAS
|11,72
|3.397.529.293
|% -1,43
|
|EREGL
|36,94
|3.323.842.331
|% -1,07
|
|PETKM
|15,05
|3.293.797.793
|% -1,38
|
|ALBRK
|2,80
|884.336.627
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,29
|668.585.837
|% -0,87
|
|ODAS
|11,72
|3.397.529.293
|% -1,43
|
|EKGYO
|5,57
|1.436.806.434
|% -1,59
|
|ISCTR
|9,38
|2.390.150.204
|% 1,30
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6139
|% 0,06
|
|Euro
|19,4129
|19,4245
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,9701
|22,0803
|% 0,76
|
|Frank
|19,7116
|19,8304
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,09
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|2,61
|
|Cumhuriyet
|7.082
|7.189
|68,00
|
|Tam
|7.047
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.422
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,07
|92,07
|-1,07
|