***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 11:13
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121485
BIST
13:015.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -32,06
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
13:0118,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
13:0120,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0331
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
13:011.116,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.116,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler12:59
|BVSAN
|54,75
|344.250.459
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|26.247.580
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.254.939
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|150.706.523
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,16
|58.550.537
|% 9,45
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,06
|62.831.982
|% -8,62
|
|COSMO
|90,10
|52.330
|% -6,83
|
|TERA
|26,52
|44.448.188
|% -6,02
|
|DESA
|52,15
|3.557.255
|% -4,92
|
|EREGL
|41,16
|4.760.450.834
|% -4,23
|
|OYAKC
|47,26
|2.765.026.765
|% 0,81
|
|ISCTR
|14,47
|2.279.669.123
|% 1,90
|
|KRDMD
|21,26
|2.028.156.169
|% 1,72
|
|ASTOR
|51,30
|1.703.667.790
|% 4,69
|
|ADESE
|1,67
|262.324.295
|% 5,70
|
|ISCTR
|14,47
|2.279.669.123
|% 1,90
|
|YKBNK
|11,78
|1.472.140.941
|% 0,43
|
|EREGL
|41,16
|4.760.450.834
|% -4,23
|
|IHLAS
|0,91
|91.282.127
|% 0,00
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9594
|18,9634
|% 0,06
|
|Euro
|20,0928
|20,1025
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6681
|22,7818
|% 0,61
|
|Frank
|20,3094
|20,4317
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0361
|5,0614
|% 0,05
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|1,89
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|2,96
|
|Cumhuriyet
|7.550
|7.664
|29,00
|
|Tam
|7.585
|7.636
|6,00
|
|Yarım
|3.706
|3.737
|3,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.868
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-0,48
|