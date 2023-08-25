***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.08.2023 10:26
***MNDRS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MNDRS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MNDRS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189538
BIST
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12:597.462
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -30,27
|Açılış
|: 7.545
|
|Önceki Kapanış
|: 7.492
|
7.458
En Yüksek
7.585
12:5926,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,5763
|Açılış
|: 26,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,3500
|
26,5410
En Düşük
25,6252
12:5928,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,6438
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,6552
En Düşük
27,8188
12:591.626,26
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 41,61
|Açılış
|: 1.632,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584,65
|
1.635,97
En Düşük
1.576,81
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ALFAS
|869,30
|1.094.201.418
|% 10,00
|
|ULAS
|14,19
|26.989.348
|% 10,00
|
|FONET
|18,29
|83.051.763
|% 9,98
|
|QNBFL
|343,90
|1.317.825
|% 9,98
|
|IZENR
|40,60
|2.764.998.797
|% 9,97
|
|OTTO
|245,70
|1.403.438
|% -10,00
|
|ADEL
|610,20
|17.482.230
|% -9,99
|
|EGEPO
|23,24
|8.228.959
|% -9,99
|
|EUKYO
|11,17
|8.100.551
|% -9,99
|
|KENT
|527,20
|2.178.390
|% -9,99
|
|DOAS
|291,40
|6.132.735.486
|% 2,25
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|KLSER
|104,40
|3.008.647.084
|% -8,98
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|THYAO
|229,80
|2.916.910.856
|% -0,30
|
|YKBNK
|16,52
|2.612.322.505
|% -1,96
|
|ISCTR
|17,74
|2.252.884.824
|% -1,44
|
|TTKOM
|26,94
|3.196.204.056
|% 5,40
|
|SKBNK
|3,99
|412.848.654
|% -1,97
|
|AKBNK
|29,90
|2.940.904.127
|% -1,71
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3305
|26,3556
|% 2,26
|
|Euro
|28,4125
|28,4808
|% 2,27
|
|Sterlin
|33,2841
|33,4511
|% 3,05
|
|Frank
|29,8233
|30,0030
|% 3,00
|
|Riyal
|7,0542
|7,0895
|% 3,23
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|50,66
|
|Cumhuriyet
|11.227
|11.397
|140,00
|
|Tam
|10.978
|11.077
|-24,00
|
|Yarım
|5.506
|5.560
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.780
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,59
|20,61
|0,65
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|1,09
|