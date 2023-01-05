***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.01.2023 11:39
***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MNDRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdullah Alperen Arslan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093936
BIST
14:295.396
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -127,98
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
14:2918,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0255
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
14:2919,9514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0594
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
14:291.115,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.115,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DOGUB
|11,00
|51.468.167
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.092.428
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|EUKYO
|4,83
|4.114.201
|% 9,77
|
|ARMDA
|196,80
|14.776.369
|% 8,55
|
|ULUSE
|202,50
|25.829.536
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|127.400.146
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|MARTI
|5,48
|11.260.611
|% -9,87
|
|TERA
|23,40
|326.419.035
|% -9,65
|
|EREGL
|42,60
|15.110.749.232
|% -0,75
|
|THYAO
|142,40
|8.508.749.868
|% -1,45
|
|KRDMD
|19,08
|5.526.688.928
|% -3,59
|
|ASELS
|63,50
|4.329.595.315
|% -2,53
|
|AKBNK
|19,35
|3.026.657.338
|% -1,53
|
|EREGL
|42,60
|15.110.749.232
|% -0,75
|
|EKGYO
|9,10
|3.009.346.893
|% -3,40
|
|KRDMD
|19,08
|5.526.688.928
|% -3,59
|
|YKBNK
|11,32
|2.192.088.281
|% -2,75
|
|AKBNK
|19,35
|3.026.657.338
|% -1,53
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7612
|18,7679
|% 0,14
|
|Euro
|19,9355
|19,9514
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4792
|22,5919
|% -0,24
|
|Frank
|20,1504
|20,2718
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9772
|5,0021
|% 0,16
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|7.522
|7.636
|-8,00
|
|Tam
|7.554
|7.612
|-14,00
|
|Yarım
|3.658
|3.721
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|1,77
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 97 kaybederek (% -2.07 ) 5, 865
-
14:44XU100
Endeks 5, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 29 altında . İşlem hacmi 88, 198.00 milyon TL de
-
14:44GESAN
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 214.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 117, 608 adet işlem
-
14:43UMPAS
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 657 adet işlem
-
14:42ASUZU
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 185.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 325, 410 adet işlem