***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.07.2023 09:05
***MNDRS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MNDRS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Akça Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163172
BIST
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14:195.960
En Düşük
|Değişim
|: 3,49%
|| 200,82
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:1926,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2102
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:1928,4161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2832
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:191.603,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.603,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ZEDUR
|49,36
|15.146.710
|% 9,98
|
|BVSAN
|56,30
|91.550.673
|% 9,96
|
|MEDTR
|39,04
|30.083.585
|% 8,57
|
|FORTE
|30,54
|214.090.558
|% 8,30
|
|IDEAS
|36,14
|20.177.653
|% 7,62
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|MARKA
|9,69
|17.005.416
|% -2,71
|
|PAMEL
|129,60
|181.675.257
|% -2,70
|
|KUVVA
|35,60
|955.306
|% -1,93
|
|OTTO
|171,00
|2.414.859
|% -1,16
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|ALFAS
|450,70
|511.422.937
|% 1,85
|
|CWENE
|171,30
|507.848.750
|% 1,00
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|OYAKC
|43,50
|497.796.755
|% 4,37
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|AKFYE
|11,58
|272.527.947
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,65
|79.697.350
|% 3,69
|
|EUREN
|13,50
|231.878.124
|% 1,12
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0685
|26,0983
|% 0,81
|
|Euro
|28,4100
|28,4161
|% 1,01
|
|Sterlin
|32,9545
|33,1198
|% 0,58
|
|Frank
|28,8949
|29,0689
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9303
|6,9651
|% 0,71
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-6,98
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|6,30
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.610
|10.896
|-16,71
|
|Yarım
|5.159
|5.289
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.645
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|
Seans Raporu
14:19
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