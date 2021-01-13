***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağlı Ortaklıklarımız Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenAkça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000.000 TLEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.01.2021 tarih 2021/02 sayılı toplantısında1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nun 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ("Akça Enerji A.Ş.") ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Tan Elektrik A.Ş.") tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine,2. Şirketimiz, devir olan Akça Enerji A.Ş. ve Tan Elektrik A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olması sebebiyle birleşme işleminde Şirketimiz'de sermaye artırımı yapılmamasına ve birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,3. SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine gerek olmadığı belirtilen ‘bağımsız denetim raporu', ‘birleşme raporu' ve ‘uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgelerin hazırlanması ve bu belgeler ile birlikte SPK'ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,4. Kolaylaştırılmış usulde yapılacak birleşme işleminde, SPKn.'nun 24'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) hükümlerine göre herhangi bir "ayrılma hakkı" doğmayacak olduğunun tespitine,5. Birleşme işleminde, SPK'ya yapılacak başvuru kapsamında, birleşme işlemine taraf şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırladıkları 01.01.2020 – 30.09.2020 hesap dönemine ait ara dönem finansal tablolarının esas alınmasına,6. Birleşme Sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanmasına,7. Şirketimize devir olan Akça Enerji A.Ş. ve Tan Elektrik A.Ş. ile TTK'nun 156'ncı ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleşildiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine,Karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901954BIST