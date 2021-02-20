***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.02.2021 12:44
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklıkları Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin EPDK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimizin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bağlı ortaklıklarımız Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 19.01.2021 tarihinde yaptığımız başvuru Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. için 11/02/2021 tarih ve 10020-10 sayılı ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. için 04/02/2021 tarih ve 10011-16 sayılı Kurul kararları ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Tan Elektrik Birleşme Onay Yazısı_EPDK.pdf - Diğer
EK: 2 Akça Enerji Birleşme Onay Yazısı_EPDK.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911268
BIST