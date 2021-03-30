***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 19:15
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklıkları Akça Enerji A.Ş. ve Tan Elektrik A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı ve Birleşme Duyuru Metni hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000
B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.03.2021
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ile Tan Elektrik Üretim A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/473 sayılı kararıyla onay verilmiş olup, SPK onaylı duyuru metni ekte yer almaktadır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Akça Enerji Mali Tablolar 09 2020.pdf - Diğer
EK: 2 Tan Elektrik Mali Tablolar 09 2020.pdf - Diğer
EK: 3 Menderes Tekstil Mali Tablolar 09 2020.pdf - Diğer
EK: 4 Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 5 Birleşme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu_Konsolide.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 6 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921981
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