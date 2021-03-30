***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklıkları Akça Enerji A.Ş. ve Tan Elektrik A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK onayı ve Birleşme Duyuru Metni hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviTan Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenAkça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREMDRS00020 100.000 100.000B Grubu, MNDRS, TRAMNDRS91B0 249.900.000 249.900.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 250.000.000 TL 0 TL 0 TL 250.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.03.2021SPK Başvuru Tarihi 18.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ile Tan Elektrik Üretim A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/473 sayılı kararıyla onay verilmiş olup, SPK onaylı duyuru metni ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Akça Enerji Mali Tablolar 09 2020.pdf - DiğerEK: 2 Tan Elektrik Mali Tablolar 09 2020.pdf - DiğerEK: 3 Menderes Tekstil Mali Tablolar 09 2020.pdf - DiğerEK: 4 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 5 Birleşme İşlemi Sonrası Açılış Bilançosu_Konsolide.pdf - Tahmini Açılış BilançosuEK: 6 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921981BIST