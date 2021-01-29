***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.01.2021 17:37
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.01.2021 tarih ve 2021/04 Yönetim Kurulu Toplantısında 14.01.2021 tarihinde ve 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında almış olduğumuz karara ilaveten,
Şirketimizin stratejik planları çerçevesinde görülen lüzum üzerine 2016-2020 (5 yıl) için geçerli olan mevcut 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2021-2025 (5 yıl) yılları için 1.250.000.000 (birmilyarikiyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde öngörülen hükümlere uyumlu hale getirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, Bu hususlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906264
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|
|TSGYO
|5,39
|7.441.561
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.009.533
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.250.836
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|35.846.848
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.336.780
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.828.966
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.185.194
|% -9,95
|
|PARSN
|28,46
|233.947.554
|% -8,84
|
|BEYAZ
|16,19
|226.803.391
|% -8,32
|
|GUBRF
|72,75
|2.301.783.963
|% 5,28
|
|GARAN
|9,31
|2.154.647.729
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,42
|1.688.918.585
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,90
|1.508.381.889
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|KOZAL
|115,40
|1.477.718.210
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,42
|1.688.918.585
|% 2,11
|
|DOHOL
|3,90
|1.508.381.889
|% 4,84
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|KARSN
|5,23
|1.408.374.876
|% 4,81
|
|TSKB
|1,82
|439.048.311
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|2.154.647.729
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2902
|7,2961
|% -0,52
|
|Euro
|8,8551
|8,8605
|% -0,49
|
|Sterlin
|9,9969
|10,0470
|% -0,45
|
|Frank
|8,1900
|8,2393
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9414
|1,9511
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|24,10
|
|Altın Gr.
|437
|437
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,12
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
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