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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

31.03.2021 18:05



***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 30.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4234 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062821011 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde, Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922291


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