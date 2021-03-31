***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 30.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-4234 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062821011 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde, Şirketimizin Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili 31.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922291BIST