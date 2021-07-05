***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.07.2021 16:05
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021-27.04.2021-03.05.2021-04.05.2021-03.06.2021-04.06.2021-09.06.2021-17.06.2021-28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketin 28.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısında onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ve ilgili maddenin ekteki şekilde tadili 28.06.2021 tarihinde yapılan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve ayrıca ekteki tadil metninde yer alan "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'inci madde olarak ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesine ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı 01.07.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 05.07.2021 tarih ve 10363 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946241
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.383
18:058,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7041
En Düşük
8,6270
18:0510,2864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
18:05501,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,18
|Açılış
|: 501,45
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GWIND
|3,74
|137.907.202
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.231.464
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.871.717
|% 10,00
|
|ISBIR
|5.394,60
|2.669.560
|% -10,00
|
|FADE
|21,88
|60.951.180
|% -7,37
|
|NIBAS
|12,15
|9.089.037
|% -6,47
|
|DIRIT
|3,52
|561.323
|% -6,13
|
|MERIT
|16,07
|894.166
|% -5,86
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% -1,70
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% -1,10
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% -1,08
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% -0,45
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% -0,35
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 3,10
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% -0,78
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6923
|8,6966
|% 0,37
|
|Euro
|10,2788
|10,2864
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9522
|12,0121
|% -0,10
|
|Frank
|9,3637
|9,4201
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|3,57
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,49
|74,49
|-2,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem