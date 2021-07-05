***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.07.2021 16:04
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,14,6,14,20,21,22,23 01/07/2021 05/07/2021 10363
6 09/04/2021 09/04/2021 10306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946240
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.393
En Düşük
1.376
18:058,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
18:0510,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0091
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2651
18:05499,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 499,20
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.855.497
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.703.680
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6624
|8,6653
|% -0,16
|
|Euro
|10,2846
|10,2892
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9754
|12,0355
|% 0,06
|
|Frank
|9,3657
|9,4221
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3050
|2,3166
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,55
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,74
|76,74
|0,57
|