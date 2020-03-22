***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
22.03.2020 18:44
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime kısmen ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
22.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020 tarihinde saat 00:01 itibariyle
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe kısmen ara verme nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
30.03.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 22.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır: Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz sebebiyle 23.03.2020 tarihinde saat 00:01 itibariye fabrikamız 1 hafta süreyle üretimine ara verecektir. Çalışanlarımız bu süre zarfında yıllık izinlerine mahsuben ücretli izinli sayılacaktır. Ancak şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için idari birimler ihtiyaca göre asgari personel sayısıyla çalışacak ve dönüşümlü olarak işe gelecektir. Üretime verdiğimiz bir haftalık ara terminlerde bir sıkıntı oluşturmayacaktır. Zira Corona Virüs salgınının küresel etkilerine dayalı olarak bazı yurtdışı müşterilerimiz sipariş termin tarihlerini ertelemeye başlamıştır. Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantımız planlandığı gibi 26.03.2020 tarihinde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmalarında bir engel bulunmamaktadır. Ancak, resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ediyoruz. Gelişmeler özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulacaktır. Saygılarımızla, Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulıu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831213
BIST