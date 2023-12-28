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***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

28.12.2023 12:05
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmka


***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yıl sonu sayım ve envanter çalışmaları ile periyodik planlı bakımlar nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıl sonu sayım ve envanter çalışmaları ile periyodik planlı bakımlar
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
28.12.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
29.12.2023 Cuma günü saat 23:59'dan 08.01.2024 Pazartesi günü saat 08:00'e kadar
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Üretim planları ve faaliyetler bakım onarım çalışmaları göz önünde bulundurularak planlandığı için şirketimiz faaliyetlerinde olumsuz bir durum öngörülmemektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
08.01.2024
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Aralık 2023 tarihli kararıyla, Denizli Sarayköy'de bulunan Fabrikamız'da   29.12.2023 Cuma günü saat 23:59 - 08.01.2024 Pazartesi günü saat 08:00 tarihleri arasında  üretime ara verilmesine karar verilmiştir.       
Bu süre dahilindeki mesai günlerinde periyodik planlı bakımlar, yıl sonu sayım ve envanter çalışmaları, yıl kapanışı ve açılışı işlemleri gibi süreçlerin yürütülmesi için gerekli idari birimler çalışmalarına devam edecektir. 
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230036


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