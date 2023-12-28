***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiYıl sonu sayım ve envanter çalışmaları ile periyodik planlı bakımlar nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıl sonu sayım ve envanter çalışmaları ile periyodik planlı bakımlarVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi28.12.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi29.12.2023 Cuma günü saat 23:59'dan 08.01.2024 Pazartesi günü saat 08:00'e kadarFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerÜretim planları ve faaliyetler bakım onarım çalışmaları göz önünde bulundurularak planlandığı için şirketimiz faaliyetlerinde olumsuz bir durum öngörülmemektedir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih08.01.2024Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Aralık 2023 tarihli kararıyla, Denizli Sarayköy'de bulunan Fabrikamız'da 29.12.2023 Cuma günü saat 23:59 - 08.01.2024 Pazartesi günü saat 08:00 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.Bu süre dahilindeki mesai günlerinde periyodik planlı bakımlar, yıl sonu sayım ve envanter çalışmaları, yıl kapanışı ve açılışı işlemleri gibi süreçlerin yürütülmesi için gerekli idari birimler çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230036BIST