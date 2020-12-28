***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2020-17.11.2020-23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAkça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket'in ana faaliyet konusu elektrik, sıcak su ve buhar üretimi yapmaktır.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi70,000,000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.12.2020Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı22,400,000 TLBeher Payın Alış Fiyatı2,51 TLToplam Tutar56,152,000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%32Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,8İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,8Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİlgili şirkette %100 pay sahibi olacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTan Elektrik Üretim A.Ş. (18.29%), Akça Holding A.Ş. (7.01%), Osman Akça Tar. Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. (4.29%), Selin Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (2.22%), Akça Saraylı Tekstil Ltd. Şti. (0.19%)Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiAkça Holding A.Ş.'nin grup şirketleriVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından değerleme raporu hazırlanmış olup, işlem fiyatı olarak değerleme raporunda belirlenen fiyat alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlendiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08/12/2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarPay başına 2.51 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarAkça Enerji paylarının tamamının satın alınmasına ilişkin 28.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında özetle • Sermayesinde %68 oranında pay sahibi olduğumuz Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş.'nin ("Akça Enerji") diğer ortaklarındaki toplam 22,400,000 TL nominal değerli payının tamamının satın alınmasına 16.11.2020 tarihli ve 2020/23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmişti. • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde yetkili bir kuruluş olan DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve ekte özeti yer alan 08.12.2020 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak Akça Enerji A.Ş. beher pay değerinin 2.51 TL olarak belirlenmesine, • 27.11.2020 tarihli ve 2020/25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda 'nin Akça Enerji sermayesinde sahip olduğu %4.3'lük payının değerine tekabül eden 7,523,092 TL'lik kısmının, Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş.'ye devredilen Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş. payları karşılığında oluşan alacağına mahsuben ödenmesine, Osman Akça Tarım Ürün.İth. İhr. A.Ş• 12,306,039 TL'lik kısmının peşin kalan 36,322,869 TL'lik kısmının ise diğer ortaklar ile imzalanan Pay Devir Sözleşmesi'ndeki koşullar dahilinde vadeli olarak ödenmesine, Karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895226BIST