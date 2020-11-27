***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/11/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKara Yolu Taşıma Araçlarının Teknik Muayene FaaliyetleriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi31.519.600 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27/11/2020Satış KoşullarıDiğer (Other)Satılan Payların Nominal Tutarı15.129.408 TLBeher Pay Fiyatı11,63 TLToplam Tutar176.000.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)48%Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)8,2%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)12,0%Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİştirak ilişkisi sona ermiştir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıTMS/TFRS'ye göre yaklaşık 13,861,116 TL "iştirak hissesi satış karı" oluşması beklenmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kamuya açıklanacak ilk finansal tablo ve dipnotlarında yer alacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiFinansal yapıyı güçlendirmek için kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/11/2020Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıOsman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiAkça Holding Grup ŞirketiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/11/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporunda tespit edilen değer dikkate alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26/11/2020Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarPay başına 11.63 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2020 tarihli toplantısında özetle Finansal yapımızı güçlendirmek amacıyla Şirketimizin %48.0 oranında iştiraki olan, 31,519,600 TL ödenmiş sermayeli Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.' de sahip olduğu 15,129,408 adet payın tamamının Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'ye ("Osman Akça Tarım") DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Değerleme Raporuna uygun olarak toplam 176,000,000 TL bedel karşılığında devrine, Pay bedelinin - Osman Akça Tarım'ın Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ("Akça Enerji") sermayesinde sahip olduğu %4.3 ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ("Tan Elektrik") sermayesinde sahip olduğu %28.0 payının değerine tekabül eden kısmının, söz konusu paylar karşılığında tahsil edilmesine ve bu tutarın 16/11/2020 tarihinde KAP'ta yaptığımız duyuruda bahsedildiği üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmakta olan değerleme raporu sonucuna göre belirlenmesine ve - Kalan kısmının Osman Akça Tarım ile imzalanan Pay Devir Sözleşmesindeki koşullar dahilinde 31.12.2021 tarihine kadar nakden veya mahsuben tahsil edilmesine, Satıştan elde edilecek yaklaşık 13,861,116 TL (TMS/TFRS'ye göre) iştirak hissesi satış karının finansal yapımızın güçlendirilmesinde kullanılmasına, Satın alma işleminin SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde hesaplanan oranların %75'ten fazla olmaması nedeniyle işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığına, Karar verildi. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890376BIST