***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
27.11.2020 18:43
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/11/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kara Yolu Taşıma Araçlarının Teknik Muayene Faaliyetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
31.519.600 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27/11/2020
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
15.129.408 TL
Beher Pay Fiyatı
11,63 TL
Toplam Tutar
176.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
48%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
8,2%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
12,0%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İştirak ilişkisi sona ermiştir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
TMS/TFRS'ye göre yaklaşık 13,861,116 TL "iştirak hissesi satış karı" oluşması beklenmektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kamuya açıklanacak ilk finansal tablo ve dipnotlarında yer alacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Finansal yapıyı güçlendirmek için kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/11/2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Akça Holding Grup Şirketi
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporunda tespit edilen değer dikkate alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26/11/2020
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Pay başına 11.63 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2020 tarihli toplantısında özetle Finansal yapımızı güçlendirmek amacıyla Şirketimizin %48.0 oranında iştiraki olan, 31,519,600 TL ödenmiş sermayeli Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.' de sahip olduğu 15,129,408 adet payın tamamının Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.'ye ("Osman Akça Tarım") DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Değerleme Raporuna uygun olarak toplam 176,000,000 TL bedel karşılığında devrine, Pay bedelinin - Osman Akça Tarım'ın Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ("Akça Enerji") sermayesinde sahip olduğu %4.3 ve Tan Elektrik Üretim A.Ş. ("Tan Elektrik") sermayesinde sahip olduğu %28.0 payının değerine tekabül eden kısmının, söz konusu paylar karşılığında tahsil edilmesine ve bu tutarın 16/11/2020 tarihinde KAP'ta yaptığımız duyuruda bahsedildiği üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmakta olan değerleme raporu sonucuna göre belirlenmesine ve - Kalan kısmının Osman Akça Tarım ile imzalanan Pay Devir Sözleşmesindeki koşullar dahilinde 31.12.2021 tarihine kadar nakden veya mahsuben tahsil edilmesine, Satıştan elde edilecek yaklaşık 13,861,116 TL (TMS/TFRS'ye göre) iştirak hissesi satış karının finansal yapımızın güçlendirilmesinde kullanılmasına, Satın alma işleminin SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 4. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi ile Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde hesaplanan oranların %75'ten fazla olmaması nedeniyle işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığına, Karar verildi. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890376
BIST