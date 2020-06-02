***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071Düzeltmelerden Sonraki Tutar250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113Transferler24 0 0 0 0 -86.694.771 86.694.771 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 130.839 0 -22.697.880 -22.567.041 -2.488.324 -25.055.365Dönem Karı (Zararı)24 0 0 0 0 -22.697.880 -22.697.880 -2.490.971 -25.188.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 0 0 0 130.839 130.839 2.647 133.486Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 369.947 10.209.777 -25.607.366 -22.697.880 187.192.176 -13.214.428 173.977.748Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24 -13.364.984 13.364.984 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.126.943 -73.262.119 -72.135.176 -5.623.235 -77.758.411Dönem Karı (Zararı)24 -73.262.119 -73.262.119 -5.626.239 -78.888.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24 1.126.943 1.126.943 3.004 1.129.947Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler24 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.098.127 10.460.462 -39.223.035 -73.262.119 123.991.133 -20.687.191 103.303.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-40.694.701 -18.305.583Dönem Karı (Zararı)-78.888.358 -25.188.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-78.888.358 -25.188.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.813.824 59.056.930Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 8.715.375 7.855.199Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.949 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.949 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.622.521 4.097.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-26.2-26.3 5.269.246 3.275.150Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -200.513Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 -646.725 1.022.880Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.714.142 9.462.064Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8-30. 3.383.619 8.355.285Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri27,2. -4.371.772 -3.963.624Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri27,1. 2.702.295 5.070.403Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler79.557.863 41.318.658Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-380.475 99.275Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10-29. -380.475 99.275Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.439.295 -1.179.596İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 -3.439.295 -1.179.596Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -14.959.358 -2.596.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.070.546 -51.817.269Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 6.668.303Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.484.514 19.348.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-7. -27.161.349 -3.881.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -9.323.165 23.229.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.562.293 -11.626.590İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9. 6.365.061 -5.288.618İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-14-23. -802.768 -6.337.972Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -3.443.781 -78.331.962Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)12 1.013.048 790.961Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 19.143.584 -2.945.037Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.281.294 12.171.160İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-7. 756.779 -6.248.547İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -49.038.073 18.419.707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)22 5.400.227 3.457.328Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.467.057 -264.599İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-9. 17.063.025 3.355.765İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -595.968 -3.620.364Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 2.552.834 -1.085.152Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-41.145.080 -17.949.190Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 450.379 -356.393YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-69.006.395 -752.957Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 62.137Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 0 62.137Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-69.006.395 -6.926.342Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -68.907.510 -6.060.571Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -98.885 -865.771Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 -5.408.752Alınan Temettüler29 0 11.520.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.311.705 1.034.837Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri315.161.232 159.287.438Kredilerden Nakit Girişleri315.161.232 159.287.438Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-198.553.939 -157.891.772Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-198.370.065 -157.760.225Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -183.874 -131.547Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -295.588 -360.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.610.609 -18.023.703NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.610.609 -18.023.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.933.504 30.662.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37.544.113 12.638.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37.544.113 30.933.504 30.662.280Finansal Yatırımlar0 0 705.432Vadeli Mevduatlar5 0 0 705.432Ticari Alacaklar158.038.600 124.239.432 157.251.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7. 73.197.536 46.036.187 49.486.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 84.841.064 78.203.245 107.765.165Diğer Alacaklar11.221.016 13.888.782 8.385.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9. 2.270 6.367.331 2.746.157İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.218.746 7.521.451 5.639.689Türev Araçlar380.475 0 7.400Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 380.475 0 7.400Stoklar11 469.662.713 466.218.932 342.597.916Canlı Varlıklar12 2.801.519 3.814.567 3.047.901Peşin Ödenmiş Giderler8.296.397 5.172.751 7.605.012İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 8.296.397 5.172.751 7.605.012Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 636.660 601.656 507.116Diğer Dönen Varlıklar83.995.270 86.908.256 72.600.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 83.995.270 86.908.256 72.600.809ARA TOPLAM772.576.763 731.777.880 623.370.937TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR772.576.763 731.777.880 623.370.937DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0 5.962.871Diğer Alacaklar138.975 155.520 187.210İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 138.975 155.520 187.210Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 165.325.550 161.886.255 166.386.966Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 66.075.000 66.075.000 60.500.000Maddi Duran Varlıklar17 548.117.201 487.389.051 428.973.447Arazi ve Arsalar4.765.171 4.765.171 4.765.171Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri62.737.404 52.899.163 57.809.677Binalar83.039.599 83.534.148 70.976.352Tesis, Makine ve Cihazlar308.263.784 290.501.189 275.108.716Taşıtlar2.018.510 2.032.409 2.088.021Mobilya ve Demirbaşlar5.571.543 5.827.351 7.394.385Özel Maliyetler5.964 6.423 8.258Yapılmakta Olan Yatırımlar81.715.226 47.823.197 10.822.867Kullanım Hakkı Varlıkları18 753.945 947.363 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 9.751.190 9.994.902 6.369.506Bilgisayar Yazılımları274.851 301.389 5.039Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9.303.029 9.475.815 6.112.551Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar173.310 217.698 251.916Peşin Ödenmiş Giderler13 12.399.027 34.666.257 6.142.314İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 12.399.027 34.666.257 6.142.314Ertelenmiş Vergi Varlığı30 52.943.515 37.422.737 38.117.873TOPLAM DURAN VARLIKLAR855.504.403 798.537.085 712.640.187TOPLAM VARLIKLAR1.628.081.166 1.530.314.965 1.336.011.124KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar473.755.525 384.853.677 318.096.151İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar473.755.525 384.853.677 318.096.151Banka Kredileri8 473.755.525 384.853.677 318.096.151Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları145.190.602 148.034.318 129.548.095İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları145.190.602 148.034.318 129.548.095Banka Kredileri8 140.454.714 143.584.954 126.895.872Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.170.259 3.865.231 2.652.223Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 565.629 584.133 0Ticari Borçlar214.496.468 267.149.534 175.216.695İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7. 756.779 0 6.741.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 213.739.689 267.149.534 168.475.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 19.310.388 13.910.161 16.307.751Diğer Borçlar18.920.046 2.452.989 56.160.052İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9. 17.148.075 85.050 48.673.689İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.771.971 2.367.939 7.486.363Türev Araçlar0 0 44.900Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 0 0 44.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 6.585.708 4.032.874 3.848.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 6.585.708 450.379 0 356.393Kısa Vadeli Karşılıklar6.526.075 7.172.800 4.454.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 6.088.994 6.735.719 3.897.322Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 437.081 437.081 557.418ARA TOPLAM885.235.191 827.606.353 704.033.522TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER885.235.191 827.606.353 704.033.522UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 581.338.368 468.143.313 393.782.034İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar581.338.368 468.143.313 393.782.034Banka Kredileri8 577.983.317 464.022.276 389.292.689Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.058.933 3.659.549 4.489.345Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar8 296.118 461.488 0Uzun Vadeli Karşılıklar52.699.662 48.560.363 35.840.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 52.699.662 48.560.363 35.840.240Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 5.504.003 4.942.583 3.322.215TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER639.542.033 521.646.259 432.944.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.524.777.224 1.349.252.612 1.136.978.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.991.133 196.126.309 209.759.217Ödenmiş Sermaye24,1. 250.000.000 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları24,2. 485.133 485.133 485.133Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -25.567.435 -25.567.435 -25.567.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.098.127 -28.816 239.108Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.098.127 -28.816 239.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24,3. 1.098.127 -28.816 239.108Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.460.462 10.460.462 10.209.777Yasal Yedekler24,4. 10.460.462 10.460.462 10.209.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24,5. -39.223.035 -25.858.051 61.087.405Net Dönem Karı veya Zararı-73.262.119 -13.364.984 -86.694.771Kontrol Gücü Olmayan Paylar24,6. -20.687.191 -15.063.956 -10.726.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR103.303.942 181.062.353 199.033.113TOPLAM KAYNAKLAR1.628.081.166 1.530.314.965 1.336.011.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25,1. 331.977.737 247.895.281Satışların Maliyeti25,2. -306.173.755 -209.115.477TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.803.982 38.779.804BRÜT KAR (ZARAR)25.803.982 38.779.804Genel Yönetim Giderleri26,3. -8.293.087 -7.052.461Pazarlama Giderleri26,2. -9.039.797 -7.066.402Araştırma ve Geliştirme Giderleri26,1. -952.111 -261.004Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27,1. 13.412.508 12.038.704Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27,2. -22.128.405 -9.279.486ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.196.910 27.159.155Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28,1. 4.900 176Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28,2. 0 -11.384Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28,3. 3.439.295 1.179.596FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.247.285 28.327.543Finansman Gelirleri29,1. 3.476.978 3.331.173Finansman Giderleri29,2. -99.404.086 -59.477.125SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-93.679.823 -27.818.409Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.791.465 2.629.558Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -450.379 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 15.241.844 2.629.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-78.888.358 -25.188.851DÖNEM KARI (ZARARI)-78.888.358 -25.188.851Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24,6. -5.626.239 -2.490.971Ana Ortaklık Payları-73.262.119 -22.697.880Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 31 -0,29300000 -0,09080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.129.947 133.486Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.129.947 133.486Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-282.486 -33.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.412.433 166.857Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.129.947 133.486TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-77.758.411 -25.055.365Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.623.235 -2.488.324Ana Ortaklık Payları-72.135.176 -22.567.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848617BIST