***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
02.06.2020 18:18
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113
Transferler
24 0 0 0 0 -86.694.771 86.694.771 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 130.839 0 -22.697.880 -22.567.041 -2.488.324 -25.055.365
Dönem Karı (Zararı)
24 0 0 0 0 -22.697.880 -22.697.880 -2.490.971 -25.188.851
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 0 0 0 130.839 130.839 2.647 133.486
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 369.947 10.209.777 -25.607.366 -22.697.880 187.192.176 -13.214.428 173.977.748
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24 -13.364.984 13.364.984 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.126.943 -73.262.119 -72.135.176 -5.623.235 -77.758.411
Dönem Karı (Zararı)
24 -73.262.119 -73.262.119 -5.626.239 -78.888.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 1.126.943 1.126.943 3.004 1.129.947
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.098.127 10.460.462 -39.223.035 -73.262.119 123.991.133 -20.687.191 103.303.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.694.701 -18.305.583
Dönem Karı (Zararı)
-78.888.358 -25.188.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-78.888.358 -25.188.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.813.824 59.056.930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 8.715.375 7.855.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.949 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.949 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.622.521 4.097.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-26.2-26.3 5.269.246 3.275.150
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -200.513
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 -646.725 1.022.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.714.142 9.462.064
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-30. 3.383.619 8.355.285
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
27,2. -4.371.772 -3.963.624
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27,1. 2.702.295 5.070.403
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.557.863 41.318.658
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-380.475 99.275
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10-29. -380.475 99.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.439.295 -1.179.596
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.439.295 -1.179.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -14.959.358 -2.596.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.070.546 -51.817.269
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 6.668.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.484.514 19.348.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7. -27.161.349 -3.881.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.323.165 23.229.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.562.293 -11.626.590
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9. 6.365.061 -5.288.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-14-23. -802.768 -6.337.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.443.781 -78.331.962
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 1.013.048 790.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 19.143.584 -2.945.037
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.281.294 12.171.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-7. 756.779 -6.248.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -49.038.073 18.419.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22 5.400.227 3.457.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.467.057 -264.599
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9. 17.063.025 3.355.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -595.968 -3.620.364
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 2.552.834 -1.085.152
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.145.080 -17.949.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 450.379 -356.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.006.395 -752.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.137
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 62.137
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.006.395 -6.926.342
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -68.907.510 -6.060.571
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -98.885 -865.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -5.408.752
Alınan Temettüler
29 0 11.520.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.311.705 1.034.837
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
315.161.232 159.287.438
Kredilerden Nakit Girişleri
315.161.232 159.287.438
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.553.939 -157.891.772
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-198.370.065 -157.760.225
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -183.874 -131.547
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -295.588 -360.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.610.609 -18.023.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.610.609 -18.023.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.933.504 30.662.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.544.113 12.638.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.544.113 30.933.504 30.662.280
Finansal Yatırımlar
0 0 705.432
Vadeli Mevduatlar
5 0 0 705.432
Ticari Alacaklar
158.038.600 124.239.432 157.251.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7. 73.197.536 46.036.187 49.486.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.841.064 78.203.245 107.765.165
Diğer Alacaklar
11.221.016 13.888.782 8.385.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9. 2.270 6.367.331 2.746.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.218.746 7.521.451 5.639.689
Türev Araçlar
380.475 0 7.400
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 380.475 0 7.400
Stoklar
11 469.662.713 466.218.932 342.597.916
Canlı Varlıklar
12 2.801.519 3.814.567 3.047.901
Peşin Ödenmiş Giderler
8.296.397 5.172.751 7.605.012
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.296.397 5.172.751 7.605.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 636.660 601.656 507.116
Diğer Dönen Varlıklar
83.995.270 86.908.256 72.600.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 83.995.270 86.908.256 72.600.809
ARA TOPLAM
772.576.763 731.777.880 623.370.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
772.576.763 731.777.880 623.370.937
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 0 0 5.962.871
Diğer Alacaklar
138.975 155.520 187.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 138.975 155.520 187.210
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 165.325.550 161.886.255 166.386.966
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 66.075.000 66.075.000 60.500.000
Maddi Duran Varlıklar
17 548.117.201 487.389.051 428.973.447
Arazi ve Arsalar
4.765.171 4.765.171 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
62.737.404 52.899.163 57.809.677
Binalar
83.039.599 83.534.148 70.976.352
Tesis, Makine ve Cihazlar
308.263.784 290.501.189 275.108.716
Taşıtlar
2.018.510 2.032.409 2.088.021
Mobilya ve Demirbaşlar
5.571.543 5.827.351 7.394.385
Özel Maliyetler
5.964 6.423 8.258
Yapılmakta Olan Yatırımlar
81.715.226 47.823.197 10.822.867
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 753.945 947.363 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 9.751.190 9.994.902 6.369.506
Bilgisayar Yazılımları
274.851 301.389 5.039
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9.303.029 9.475.815 6.112.551
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
173.310 217.698 251.916
Peşin Ödenmiş Giderler
13 12.399.027 34.666.257 6.142.314
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 12.399.027 34.666.257 6.142.314
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 52.943.515 37.422.737 38.117.873
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
855.504.403 798.537.085 712.640.187
TOPLAM VARLIKLAR
1.628.081.166 1.530.314.965 1.336.011.124
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
473.755.525 384.853.677 318.096.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
473.755.525 384.853.677 318.096.151
Banka Kredileri
8 473.755.525 384.853.677 318.096.151
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
145.190.602 148.034.318 129.548.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
145.190.602 148.034.318 129.548.095
Banka Kredileri
8 140.454.714 143.584.954 126.895.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.170.259 3.865.231 2.652.223
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 565.629 584.133 0
Ticari Borçlar
214.496.468 267.149.534 175.216.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7. 756.779 0 6.741.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 213.739.689 267.149.534 168.475.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 19.310.388 13.910.161 16.307.751
Diğer Borçlar
18.920.046 2.452.989 56.160.052
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9. 17.148.075 85.050 48.673.689
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.771.971 2.367.939 7.486.363
Türev Araçlar
0 0 44.900
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 0 0 44.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 6.585.708 4.032.874 3.848.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 6.585.708 450.379 0 356.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.526.075 7.172.800 4.454.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.088.994 6.735.719 3.897.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 437.081 437.081 557.418
ARA TOPLAM
885.235.191 827.606.353 704.033.522
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
885.235.191 827.606.353 704.033.522
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 581.338.368 468.143.313 393.782.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
581.338.368 468.143.313 393.782.034
Banka Kredileri
8 577.983.317 464.022.276 389.292.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.058.933 3.659.549 4.489.345
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 296.118 461.488 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.699.662 48.560.363 35.840.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 52.699.662 48.560.363 35.840.240
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 5.504.003 4.942.583 3.322.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
639.542.033 521.646.259 432.944.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.524.777.224 1.349.252.612 1.136.978.011
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.991.133 196.126.309 209.759.217
Ödenmiş Sermaye
24,1. 250.000.000 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24,2. 485.133 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -25.567.435 -25.567.435 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.098.127 -28.816 239.108
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.098.127 -28.816 239.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24,3. 1.098.127 -28.816 239.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.460.462 10.460.462 10.209.777
Yasal Yedekler
24,4. 10.460.462 10.460.462 10.209.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24,5. -39.223.035 -25.858.051 61.087.405
Net Dönem Karı veya Zararı
-73.262.119 -13.364.984 -86.694.771
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -20.687.191 -15.063.956 -10.726.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.303.942 181.062.353 199.033.113
TOPLAM KAYNAKLAR
1.628.081.166 1.530.314.965 1.336.011.124
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25,1. 331.977.737 247.895.281
Satışların Maliyeti
25,2. -306.173.755 -209.115.477
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.803.982 38.779.804
BRÜT KAR (ZARAR)
25.803.982 38.779.804
Genel Yönetim Giderleri
26,3. -8.293.087 -7.052.461
Pazarlama Giderleri
26,2. -9.039.797 -7.066.402
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26,1. -952.111 -261.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27,1. 13.412.508 12.038.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27,2. -22.128.405 -9.279.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.196.910 27.159.155
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28,1. 4.900 176
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28,2. 0 -11.384
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28,3. 3.439.295 1.179.596
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.247.285 28.327.543
Finansman Gelirleri
29,1. 3.476.978 3.331.173
Finansman Giderleri
29,2. -99.404.086 -59.477.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-93.679.823 -27.818.409
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.791.465 2.629.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -450.379 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 15.241.844 2.629.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.888.358 -25.188.851
DÖNEM KARI (ZARARI)
-78.888.358 -25.188.851
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24,6. -5.626.239 -2.490.971
Ana Ortaklık Payları
-73.262.119 -22.697.880
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 31 -0,29300000 -0,09080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.129.947 133.486
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.129.947 133.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-282.486 -33.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.412.433 166.857
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.129.947 133.486
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.758.411 -25.055.365
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.623.235 -2.488.324
Ana Ortaklık Payları
-72.135.176 -22.567.041
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848617
BIST