***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071Düzeltmelerden Sonraki Tutar23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113Transferler23 0 0 0 250.685 -86.945.456 86.694.771 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -598.302 0 12.356.253 11.757.951 -1.162.448 10.595.503Dönem Karı (Zararı)23 0 0 0 0 12.356.253 12.356.253 -1.157.758 11.198.495Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 0 0 -598.302 -598.302 -4.690 -602.992Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -359.194 10.460.462 -25.858.051 12.356.253 221.517.168 -11.888.552 209.628.616Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler23 -13.364.984 13.364.984 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.287.572 -181.046.632 -178.759.060 -21.037.725 -199.796.785Dönem Karı (Zararı)23 -181.046.632 -181.046.632 -21.049.589 -202.096.221Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 2.287.572 2.287.572 11.864 2.299.436Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 2.258.756 10.460.462 -39.223.035 -181.046.632 17.367.249 -36.101.681 -18.734.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.346.882 -111.320.823Dönem Karı (Zararı)-202.096.221 11.198.495Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-202.096.221 11.198.495Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler298.258.751 44.534.807Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18. 29.759.292 23.972.836Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.949 -880.129Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.949 -880.129Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.046.939 10.991.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-25.2-25.3. 8.266.639 7.976.200Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 0 -229.372Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 -219.700 3.244.700Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.573.123 6.657.477Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8-29. 8.303.532 8.241.112Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26,2. -4.938.514 -5.178.846Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26,1. 3.208.105 3.595.211Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler284.333.961 1.064.590Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 3.255.237Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 0 3.687.129Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 0 -431.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-10.563.221 -4.176.595İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler27,3. -10.563.221 -4.176.595Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -19.874.394 3.649.863İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-259.274.278 -166.697.732Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 0 2.931.174Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-247.574.621 -83.064.874İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6-7. -53.617.999 -35.767.370İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -193.956.622 -47.297.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.541.746 -52.335.788İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6-9. -13.092.277 -29.244.170İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9-13-22. -11.449.469 -23.091.618Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -60.773.646 -136.135.558Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -4.484.916 -1.739.921Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 29.187.185 2.199.255Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.599.104 102.007.862İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6-7. 5.299 -6.434.570İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 22.593.805 108.442.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 5.096.130 1.231.365Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.227.450 -1.015.353İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6-9. 649.547 3.640.456İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 17.577.903 -4.655.809Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.990.782 -775.894Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-163.111.748 -110.964.430Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 764.866 -356.393YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-144.351.020 -35.620.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri185.596 8.987.541Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 185.596 8.987.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.466.616 -56.118.085Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -142.620.873 -53.310.025Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.845.743 -2.808.060Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -70.000 -10.000Alınan Temettüler28 0 11.520.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI305.670.142 137.143.244Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri988.890.732 635.096.108Kredilerden Nakit Girişleri988.890.732 635.096.108Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-682.375.277 -498.583.839Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-681.921.813 -497.905.967Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -453.464 -677.872Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -845.313 630.975YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.027.760 -9.798.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.027.760 -9.798.123DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.933.504 30.662.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.905.744 20.864.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.905.744 30.933.504Ticari Alacaklar368.622.897 124.239.432İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-7. 99.654.186 46.036.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 268.968.711 78.203.245Diğer Alacaklar38.109.770 13.888.782İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-9. 19.459.608 6.367.331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 18.650.162 7.521.451Stoklar10 526.992.578 466.218.932Canlı Varlıklar11 8.299.483 3.814.567Peşin Ödenmiş Giderler12 7.449.589 5.172.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 7.449.589 5.172.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.182.424 601.656Diğer Dönen Varlıklar86.684.246 86.908.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 86.684.246 86.908.256ARA TOPLAM1.067.246.731 731.777.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.067.246.731 731.777.880DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar119.520 155.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 119.520 155.520Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 172.449.476 161.886.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 66.145.000 66.075.000Maddi Duran Varlıklar16 601.511.858 487.389.051Arazi ve Arsalar4.765.171 4.765.171Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri60.098.064 52.899.163Binalar81.959.624 83.534.148Tesis, Makine ve Cihazlar431.490.178 290.501.189Taşıtlar2.069.911 2.032.409Mobilya ve Demirbaşlar4.919.551 5.827.351Özel Maliyetler5.046 6.423Yapılmakta Olan Yatırımlar16.204.313 47.823.197Kullanım Hakkı Varlıkları17 503.678 947.363Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 10.837.508 9.994.902Bilgisayar Yazılımları349.477 301.389Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri10.357.583 9.475.815Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar130.448 217.698Peşin Ödenmiş Giderler12 3.202.234 34.666.257İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.202.234 34.666.257Ertelenmiş Vergi Varlığı29 61.317.723 37.422.737TOPLAM DURAN VARLIKLAR916.086.997 798.537.085TOPLAM VARLIKLAR1.983.333.728 1.530.314.965KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar455.717.881 384.853.677İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar455.717.881 384.853.677Banka Kredileri8 455.717.881 384.853.677Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları246.506.512 148.034.318İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları246.506.512 148.034.318Banka Kredileri8 240.867.816 143.584.954Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.208.787 3.865.231Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 429.909 584.133Ticari Borçlar284.810.124 267.149.534İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-7. 5.299 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 284.804.825 267.149.534Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 19.006.291 13.910.161Diğer Borçlar20.680.439 2.452.989İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-9. 734.597 85.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 19.945.842 2.367.939Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 7.023.656 4.032.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 7.023.656 4.032.874Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 764.866 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.953.100 7.172.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 6.516.019 6.735.719Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 437.081 437.081ARA TOPLAM1.041.462.869 827.606.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.041.462.869 827.606.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 897.114.550 468.143.313İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar897.114.550 468.143.313Banka Kredileri8 895.481.622 464.022.276Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.470.680 3.659.549Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar8 162.248 461.488Uzun Vadeli Karşılıklar54.527.566 48.560.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 54.527.566 48.560.363Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 8.963.175 4.942.583TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER960.605.291 521.646.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.002.068.160 1.349.252.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.367.249 196.126.309Ödenmiş Sermaye23,1. 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23,2. 485.133 485.133Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -25.567.435 -25.567.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.258.756 -28.816Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.258.756 -28.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23,3. 2.258.756 -28.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.460.462 10.460.462Yasal Yedekler23,4. 10.460.462 10.460.462Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23,5. -39.223.035 -25.858.051Net Dönem Karı veya Zararı-181.046.632 -13.364.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar23,6. -36.101.681 -15.063.956TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-18.734.432 181.062.353TOPLAM KAYNAKLAR1.983.333.728 1.530.314.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24,1. 1.252.621.975 1.047.228.654 629.703.124 485.447.026Satışların Maliyeti24,2. -1.028.509.861 -926.203.109 -491.597.587 -434.838.035TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)224.112.114 121.025.545 138.105.537 50.608.991BRÜT KAR (ZARAR)224.112.114 121.025.545 138.105.537 50.608.991Genel Yönetim Giderleri25,3. -25.991.379 -17.391.088 -9.737.479 -5.925.119Pazarlama Giderleri25,2. -36.974.561 -25.923.461 -18.954.611 -12.108.893Araştırma ve Geliştirme Giderleri25,1. -3.179.468 -4.845.065 -2.227.357 -2.103.194Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26,1. 53.222.263 28.689.444 28.997.990 8.350.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26,2. -31.437.347 -23.089.203 -6.248.125 -3.379.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)179.751.622 78.466.172 129.935.955 35.442.201Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27,1. 621.831 3.052.873 613.631 867.061Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27,2. 0 -720.465 0 -20.251Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27,3. 10.563.221 4.176.595 5.885.046 1.896.482FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)190.936.674 84.975.175 136.434.632 38.185.493Finansman Gelirleri28,1. 16.081.902 54.832.982 8.161.989 48.106.857Finansman Giderleri28,2. -428.799.183 -124.809.051 -232.840.404 -19.815.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-221.780.607 14.999.106 -88.243.783 66.477.259Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.684.386 -3.800.611 6.683.762 -6.193.190Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -764.866 0 194.312 340.646Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 20.449.252 -3.800.611 6.489.450 -6.533.836SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-202.096.221 11.198.495 -81.560.021 60.284.069DÖNEM KARI (ZARARI)-202.096.221 11.198.495 -81.560.021 60.284.069Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,6. -21.049.589 -1.157.758 -12.585.455 2.742.144Ana Ortaklık Payları-181.046.632 12.356.253 -68.974.566 57.541.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 30 -0,72420000 0,04940000 -0,27590000 0,23020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.299.436 -602.992 322.002 201.364Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.299.436 -602.992 322.002 201.364Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-574.858 150.748 -80.500 -50.341Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.874.294 -753.740 402.502 251.705Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.299.436 -602.992 322.002 201.364TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-199.796.785 10.595.503 -81.238.019 60.485.433Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.037.725 -1.162.448 -12.578.285 2.742.795Ana Ortaklık Payları-178.759.060 11.757.951 -68.659.734 57.742.638http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887343BIST