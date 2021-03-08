***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.03.2021 22:38
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113
Transferler
23 0 0 0 250.685 -86.945.456 86.694.771 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -267.924 0 -13.364.984 -13.632.908 -4.337.852 -17.970.760
Dönem Karı (Zararı)
23 0 0 0 -13.364.984 -13.364.984 -4.336.746 -17.701.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 0 0 0 -267.924 -267.924 -1.106 -269.030
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23 -13.364.984 13.364.984 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
638.436.962 5.405.923 42.649.562 -94.124.331 592.368.116 13.699.603 606.067.719
Dönem Karı (Zararı)
23 -94.124.331 2.072.638 -92.051.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 638.436.962 5.405.923 42.649.562 686.492.447 11.626.965 698.119.412
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-44.919.937 -44.919.937 -21.607.990 -66.527.927
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-313.217 -38.690.098 -39.003.315 39.003.315 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.838.074 9.670.818
Dönem Karı (Zararı)
-92.051.693 -17.701.730
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-92.051.693 -17.701.730
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
238.551.499 118.094.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17-18. 41.104.875 33.950.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.354.641 -4.615.658
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.400.168 -928.529
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.687.129
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 7.754.809 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.699.597 15.169.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-25.2-25.3. 14.697.205 12.451.093
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.524.788 -120.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 -522.396 2.838.397
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
696.612 5.778.647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7-28. 2.174.582 5.457.902
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26,2. -5.943.785 -4.036.997
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
26,1. 4.465.815 4.357.742
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 199.381.351 78.065.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.164.973 -5.550.076
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -7.086.800 -5.512.576
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -78.173 -37.500
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.507 -7.019.289
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
27,3. 6.507 -7.019.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -18.527.111 2.315.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-284.984.875 -90.365.274
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 10.355.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.302.316 29.582.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6. -100.735.665 3.449.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -68.566.651 26.132.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.372.248 -19.873.233
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-8. -122.279.407 -3.621.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.907.159 -16.252.059
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -35.411.752 -123.621.016
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -2.546.595 -766.666
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 32.784.349 -26.091.682
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.132.411 95.969.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-6. 121.754 -6.741.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -29.254.165 102.711.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 11.819.336 -2.397.590
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.971.488 -53.707.064
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-8. 5.189.920 -48.588.639
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.781.568 -5.118.425
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 18.205.274 184.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-138.485.069 10.027.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 1.646.995 -356.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.207.108 -83.505.464
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
14 151.575.663 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
14 -66.527.927 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
418.846 9.072.897
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 418.846 9.072.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-179.590.490 -104.035.937
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -179.362.721 -99.370.270
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -227.769 -4.665.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -83.200 -62.424
Alınan Temettüler
27,3. 0 11.520.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
247.549.617 74.105.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.195.814.150 825.091.394
Kredilerden Nakit Girişleri
7 1.195.814.150 825.091.394
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-971.130.812 -751.368.736
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -970.479.840 -750.438.858
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -650.972 -929.878
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 22.866.279 383.212
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.504.435 271.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.504.435 271.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.933.504 30.662.280
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.437.939 30.933.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.437.939 30.933.504
Ticari Alacaklar
290.476.101 124.239.432
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6. 146.771.852 46.036.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 143.704.249 78.203.245
Diğer Alacaklar
139.217.882 13.888.782
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-8. 128.646.738 6.367.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.571.144 7.521.451
Türev Araçlar
173.048 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 173.048 0
Stoklar
10 501.630.684 466.218.932
Canlı Varlıklar
11 6.361.162 3.814.567
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.035.201 5.172.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.035.201 5.172.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.143.958 601.656
Diğer Dönen Varlıklar
81.443.792 86.908.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 81.443.792 86.908.256
ARA TOPLAM
1.073.919.767 731.777.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.073.919.767 731.777.880
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
120.830 155.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 120.830 155.520
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 52.953.647 161.886.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 79.365.000 66.075.000
Maddi Duran Varlıklar
16 1.391.238.278 487.389.051
Arazi ve Arsalar
83.849.800 4.765.171
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
47.999.638 52.899.163
Binalar
228.897.800 83.534.148
Tesis, Makine ve Cihazlar
983.741.171 290.501.189
Taşıtlar
2.985.809 2.032.409
Mobilya ve Demirbaşlar
4.690.043 5.827.351
Özel Maliyetler
4.588 6.423
Yapılmakta Olan Yatırımlar
39.069.429 47.823.197
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 201.736 947.363
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 13.562.482 9.994.902
Bilgisayar Yazılımları
417.630 301.389
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13.020.192 9.475.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
124.660 217.698
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.019.458 34.666.257
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.019.458 34.666.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 62.779.613 37.422.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.601.241.044 798.537.085
TOPLAM VARLIKLAR
2.675.160.811 1.530.314.965
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
356.144.492 384.853.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
356.144.492 384.853.677
Banka Kredileri
7 356.144.492 384.853.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.847.115 148.034.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.847.115 148.034.318
Banka Kredileri
7 305.061.422 143.584.954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.564.385 3.865.231
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 221.308 584.133
Ticari Borçlar
232.073.338 267.149.534
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6. 121.754 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 231.951.584 267.149.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 25.729.497 13.910.161
Diğer Borçlar
11.424.477 2.452.989
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-8. 5.274.970 85.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.149.507 2.367.939
Türev Araçlar
94.875 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 94.875 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 22.238.148 4.032.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 22.238.148 4.032.874
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.646.995 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.175.192 7.172.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 6.213.323 6.735.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.961.869 437.081
ARA TOPLAM
972.374.129 827.606.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
972.374.129 827.606.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 779.971.910 468.143.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
779.971.910 468.143.313
Banka Kredileri
7 758.145.236 464.022.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 21.826.674 3.659.549
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 461.488
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.822.309 48.560.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 57.822.309 48.560.363
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 144.390.318 4.942.583
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
982.184.537 521.646.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.954.558.666 1.349.252.612
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
704.571.173 196.126.309
Ödenmiş Sermaye
23,1. 250.000.000 250.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23,2. 485.133 485.133
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23 -70.487.372 -25.567.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
643.814.069 -28.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
643.814.069 -28.816
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 638.436.962 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 5.377.107 -28.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.649.562 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
24 42.649.562 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.147.245 10.460.462
Yasal Yedekler
24 10.147.245 10.460.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -77.913.133 -25.858.051
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -94.124.331 -13.364.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 16.030.972 -15.063.956
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
720.602.145 181.062.353
TOPLAM KAYNAKLAR
2.675.160.811 1.530.314.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24,1. 1.823.282.965 1.460.741.970
Satışların Maliyeti
24,2. -1.478.990.971 -1.308.844.129
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
344.291.994 151.897.841
BRÜT KAR (ZARAR)
344.291.994 151.897.841
Genel Yönetim Giderleri
25,3. -43.005.652 -24.053.919
Pazarlama Giderleri
25,2. -53.371.407 -38.070.654
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25,1. -3.552.668 -4.321.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26,1. 68.491.630 44.008.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26,2. -43.999.935 -27.749.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
268.853.962 101.711.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27,1. 24.716.714 15.605.345
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27,2. -7.754.809 -354.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27,3. 7.899.827 7.019.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
293.715.694 123.981.841
Finansman Gelirleri
28,1. 24.797.471 59.025.819
Finansman Giderleri
28,2. -428.803.789 -198.326.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.290.624 -15.318.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.238.931 -2.382.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.646.995 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 19.885.926 -2.382.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.051.693 -17.701.730
DÖNEM KARI (ZARARI)
-92.051.693 -17.701.730
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23,8. 2.072.638 -4.336.746
Ana Ortaklık Payları
30 -94.124.331 -13.364.984
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 30 -0,37650000 0,05350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
698.119.412 -269.030
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
47.388.402 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23,5.