***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 95.896.998 -72.953.293 258.310.288 -10.726.104 247.584.184Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -34.809.593 -13.741.478 -48.551.071 0 -48.551.071Düzeltmelerden Sonraki Tutar23 250.000.000 485.133 -25.567.435 239.108 10.209.777 61.087.405 -86.694.771 209.759.217 -10.726.104 199.033.113Transferler23 0 0 0 250.685 -86.945.456 86.694.771 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -267.924 0 -13.364.984 -13.632.908 -4.337.852 -17.970.760Dönem Karı (Zararı)23 0 0 0 -13.364.984 -13.364.984 -4.336.746 -17.701.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 0 0 0 -267.924 -267.924 -1.106 -269.030Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 -28.816 10.460.462 -25.858.051 -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler23 -13.364.984 13.364.984 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)638.436.962 5.405.923 42.649.562 -94.124.331 592.368.116 13.699.603 606.067.719Dönem Karı (Zararı)23 -94.124.331 2.072.638 -92.051.693Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 638.436.962 5.405.923 42.649.562 686.492.447 11.626.965 698.119.412Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-44.919.937 -44.919.937 -21.607.990 -66.527.927Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-313.217 -38.690.098 -39.003.315 39.003.315 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-136.838.074 9.670.818Dönem Karı (Zararı)-92.051.693 -17.701.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-92.051.693 -17.701.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler238.551.499 118.094.215Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18. 41.104.875 33.950.177Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.354.641 -4.615.658Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.400.168 -928.529Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.687.129Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 7.754.809 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.699.597 15.169.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-25.2-25.3. 14.697.205 12.451.093Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.524.788 -120.337Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 -522.396 2.838.397Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler696.612 5.778.647Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7-28. 2.174.582 5.457.902Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26,2. -5.943.785 -4.036.997Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26,1. 4.465.815 4.357.742Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 199.381.351 78.065.757Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.164.973 -5.550.076Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -7.086.800 -5.512.576Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 -78.173 -37.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6.507 -7.019.289İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler27,3. 6.507 -7.019.289Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -18.527.111 2.315.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-284.984.875 -90.365.274Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 10.355.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-169.302.316 29.582.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6. -100.735.665 3.449.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -68.566.651 26.132.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-120.372.248 -19.873.233İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-8. -122.279.407 -3.621.174İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.907.159 -16.252.059Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -35.411.752 -123.621.016Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -2.546.595 -766.666Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 32.784.349 -26.091.682Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.132.411 95.969.836İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6. 121.754 -6.741.396İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -29.254.165 102.711.232Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 11.819.336 -2.397.590Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.971.488 -53.707.064İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-8. 5.189.920 -48.588.639İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.781.568 -5.118.425Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 18.205.274 184.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-138.485.069 10.027.211Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 1.646.995 -356.393YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-94.207.108 -83.505.464Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri14 151.575.663 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları14 -66.527.927 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri418.846 9.072.897Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 418.846 9.072.897Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-179.590.490 -104.035.937Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -179.362.721 -99.370.270Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -227.769 -4.665.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -83.200 -62.424Alınan Temettüler27,3. 0 11.520.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI247.549.617 74.105.870Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.195.814.150 825.091.394Kredilerden Nakit Girişleri7 1.195.814.150 825.091.394Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-971.130.812 -751.368.736Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -970.479.840 -750.438.858Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -650.972 -929.878Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 22.866.279 383.212YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.504.435 271.224NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.504.435 271.224DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 30.933.504 30.662.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 47.437.939 30.933.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 47.437.939 30.933.504Ticari Alacaklar290.476.101 124.239.432İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6. 146.771.852 46.036.187İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 143.704.249 78.203.245Diğer Alacaklar139.217.882 13.888.782İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-8. 128.646.738 6.367.331İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.571.144 7.521.451Türev Araçlar173.048 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 173.048 0Stoklar10 501.630.684 466.218.932Canlı Varlıklar11 6.361.162 3.814.567Peşin Ödenmiş Giderler12 6.035.201 5.172.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.035.201 5.172.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 1.143.958 601.656Diğer Dönen Varlıklar81.443.792 86.908.256İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 81.443.792 86.908.256ARA TOPLAM1.073.919.767 731.777.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.073.919.767 731.777.880DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar120.830 155.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 120.830 155.520Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 52.953.647 161.886.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 79.365.000 66.075.000Maddi Duran Varlıklar16 1.391.238.278 487.389.051Arazi ve Arsalar83.849.800 4.765.171Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri47.999.638 52.899.163Binalar228.897.800 83.534.148Tesis, Makine ve Cihazlar983.741.171 290.501.189Taşıtlar2.985.809 2.032.409Mobilya ve Demirbaşlar4.690.043 5.827.351Özel Maliyetler4.588 6.423Yapılmakta Olan Yatırımlar39.069.429 47.823.197Kullanım Hakkı Varlıkları17 201.736 947.363Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 13.562.482 9.994.902Bilgisayar Yazılımları417.630 301.389Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13.020.192 9.475.815Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.660 217.698Peşin Ödenmiş Giderler12 1.019.458 34.666.257İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.019.458 34.666.257Ertelenmiş Vergi Varlığı29 62.779.613 37.422.737TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.601.241.044 798.537.085TOPLAM VARLIKLAR2.675.160.811 1.530.314.965KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar356.144.492 384.853.677İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar356.144.492 384.853.677Banka Kredileri7 356.144.492 384.853.677Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları313.847.115 148.034.318İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları313.847.115 148.034.318Banka Kredileri7 305.061.422 143.584.954Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.564.385 3.865.231Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 221.308 584.133Ticari Borçlar232.073.338 267.149.534İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6. 121.754 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 231.951.584 267.149.534Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 25.729.497 13.910.161Diğer Borçlar11.424.477 2.452.989İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-8. 5.274.970 85.050İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.149.507 2.367.939Türev Araçlar94.875 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 94.875 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 22.238.148 4.032.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 22.238.148 4.032.874Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.646.995 0Kısa Vadeli Karşılıklar9.175.192 7.172.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 6.213.323 6.735.719Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.961.869 437.081ARA TOPLAM972.374.129 827.606.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER972.374.129 827.606.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 779.971.910 468.143.313İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar779.971.910 468.143.313Banka Kredileri7 758.145.236 464.022.276Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 21.826.674 3.659.549Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 0 461.488Uzun Vadeli Karşılıklar57.822.309 48.560.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 57.822.309 48.560.363Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 144.390.318 4.942.583TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER982.184.537 521.646.259TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.954.558.666 1.349.252.612ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar704.571.173 196.126.309Ödenmiş Sermaye23,1. 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23,2. 485.133 485.133Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -70.487.372 -25.567.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)643.814.069 -28.816Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)643.814.069 -28.816Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 638.436.962 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 5.377.107 -28.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.649.562 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar24 42.649.562 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.147.245 10.460.462Yasal Yedekler24 10.147.245 10.460.462Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -77.913.133 -25.858.051Net Dönem Karı veya Zararı30 -94.124.331 -13.364.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar24 16.030.972 -15.063.956TOPLAM ÖZKAYNAKLAR720.602.145 181.062.353TOPLAM KAYNAKLAR2.675.160.811 1.530.314.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24,1. 1.823.282.965 1.460.741.970Satışların Maliyeti24,2. -1.478.990.971 -1.308.844.129TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)344.291.994 151.897.841BRÜT KAR (ZARAR)344.291.994 151.897.841Genel Yönetim Giderleri25,3. -43.005.652 -24.053.919Pazarlama Giderleri25,2. -53.371.407 -38.070.654Araştırma ve Geliştirme Giderleri25,1. -3.552.668 -4.321.458Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26,1. 68.491.630 44.008.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26,2. -43.999.935 -27.749.123ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)268.853.962 101.711.588Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27,1. 24.716.714 15.605.345Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27,2. -7.754.809 -354.381Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27,3. 7.899.827 7.019.289FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)293.715.694 123.981.841Finansman Gelirleri28,1. 24.797.471 59.025.819Finansman Giderleri28,2. -428.803.789 -198.326.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-110.290.624 -15.318.969Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.238.931 -2.382.761Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -1.646.995 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 19.885.926 -2.382.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-92.051.693 -17.701.730DÖNEM KARI (ZARARI)-92.051.693 -17.701.730Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,8. 2.072.638 -4.336.746Ana Ortaklık Payları30 -94.124.331 -13.364.984Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 30 -0,37650000 0,05350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar698.119.412 -269.030Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar47.388.402 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23,5.