***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sın -13.364.984 196.126.309 -15.063.956 181.062.353Transferler23 -13.364.984 13.364.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.126.943 -73.262.119 -72.135.176 -5.623.235 -77.758.411Dönem Karı (Zararı)23 -73.262.119 -73.262.119 -5.626.239 -78.888.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 1.126.943 1.126.943 3.004 1.129.947Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -25.567.435 1.098.127 10.460.462 -39.223.035 -73.262.119 123.991.133 -20.687.191 103.303.942Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-94.124.331 94.124.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.921.840 -63.983.693 -65.905.533 533.179 -65.372.354Dönem Karı (Zararı)23 -63.983.693 -63.983.693 544.842 -63.438.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.921.840 -1.921.840 -11.663 -1.933.503Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 3.455.267 42.649.562 10.147.245 -172.037.464 -63.983.693 638.665.640 16.564.151 655.229.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI93.968.796 -40.694.701Dönem Karı (Zararı)-63.438.851 -78.888.358Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-63.438.851 -78.888.358Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler137.426.114 75.813.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18. 25.921.682 8.715.375Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-107.755 -16.949Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -107.755 -16.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.836.246 4.622.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-25.2-25.3. 940.569 5.269.246Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 1.895.677 -646.725Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.254.872 1.714.142Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7-28. 10.626.381 3.383.619Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26,2. 6.153.928 2.702.295Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26,1. -6.525.437 -4.371.772Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 111.250.680 79.557.863Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler167.013 -380.475Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28 167.013 -380.475Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-127.188 -3.439.295İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler27,2. -127.188 -3.439.295Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -12.769.436 -14.959.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.920.227 -38.070.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.598.647 -36.484.514İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6. 21.882.797 -27.161.349İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 715.850 -9.323.165Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.977.273 5.562.293İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-8. -1.258.875 6.365.061İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 3.236.148 -802.768Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -13.935.661 -3.443.781Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 2.359.928 1.013.048Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -10.910.724 19.143.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.341.759 -48.281.294İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6. 768.004 756.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 14.573.755 -49.038.073Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 5.692.067 5.400.227Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-963.752 16.467.057İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-8. 848.577 17.063.025İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -1.812.329 -595.968Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -1.239.310 2.552.834Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları94.907.490 -41.145.080Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 -938.694 450.379YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-757.620 -69.006.395Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri662.118 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 662.118 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.419.738 -69.006.395Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -1.342.278 -68.907.510Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -77.460 -98.885FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.909.773 116.311.705Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri74.918.605 315.161.232Kredilerden Nakit Girişleri7 74.918.605 315.161.232Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-156.018.774 -198.553.939Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -155.954.332 -198.370.065Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -64.442 -183.874Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.809.604 -295.588YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.301.403 6.610.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.301.403 6.610.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 47.437.939 30.933.504DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 57.739.342 37.544.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 57.739.342 47.437.939Ticari Alacaklar261.831.281 290.476.101İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6. 124.889.055 146.771.852İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 136.942.226 143.704.249Diğer Alacaklar137.012.592 139.217.882İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-8. 129.905.613 128.646.738İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.106.979 10.571.144Türev Araçlar247.220 173.048Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 247.220 173.048Stoklar10 515.566.345 501.630.684Canlı Varlıklar11 4.001.234 6.361.162Peşin Ödenmiş Giderler12 17.091.592 6.035.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 17.091.592 6.035.201Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 208.655 1.143.958Diğer Dönen Varlıklar82.591.007 81.443.792İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 82.591.007 81.443.792ARA TOPLAM1.076.289.268 1.073.919.767TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.076.289.268 1.073.919.767DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 136.935 120.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 136.935 120.830Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 53.080.835 52.953.647Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 79.365.000 79.365.000Maddi Duran Varlıklar16 1.363.410.866 1.391.238.278Arazi ve Arsalar83.849.800 83.849.800Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri47.026.360 47.999.638Binalar227.852.315 228.897.800Tesis, Makine ve Cihazlar961.998.915 983.741.171Taşıtlar3.326.463 2.985.809Mobilya ve Demirbaşlar4.789.082 4.690.043Özel Maliyetler4.129 4.588Yapılmakta Olan Yatırımlar34.563.802 39.069.429Kullanım Hakkı Varlıkları17 141.215 201.736Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 16.286.353 13.562.482Bilgisayar Yazılımları443.765 417.630Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15.723.008 13.020.192Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.580 124.660Peşin Ödenmiş Giderler12 873.791 1.019.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 873.791 1.019.458Ertelenmiş Vergi Varlığı29 73.631.249 62.779.613TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.586.926.244 1.601.241.044TOPLAM VARLIKLAR2.663.215.512 2.675.160.811KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar335.521.915 356.144.492İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar335.521.915 356.144.492Banka Kredileri7 335.521.915 356.144.492Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.066.593 313.847.115İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.066.593 313.847.115Banka Kredileri7 344.778.878 305.061.422Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.130.849 8.564.385Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 156.866 221.308Ticari Borçlar240.889.660 232.073.338İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6. 889.758 121.754İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 239.999.902 231.951.584Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 31.421.564 25.729.497Diğer Borçlar10.460.725 11.424.477İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-8. 6.123.547 5.274.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.337.178 6.149.507Türev Araçlar336.060 94.875Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 336.060 94.875Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 20.998.838 22.238.148İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 20.998.838 22.238.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 708.301 1.646.995Kısa Vadeli Karşılıklar11.070.869 9.175.192Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 8.109.000 6.213.323Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.961.869 2.961.869ARA TOPLAM1.004.474.525 972.374.129TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.004.474.525 972.374.129UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 800.342.297 779.971.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar800.342.297 779.971.910Banka Kredileri7 779.891.691 758.145.236Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 20.450.606 21.826.674Uzun Vadeli Karşılıklar60.696.381 57.822.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 60.696.381 57.822.309Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 142.472.518 144.390.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.003.511.196 982.184.537TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.007.985.721 1.954.558.666ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar638.665.640 704.571.173Ödenmiş Sermaye23,1. 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23,2. 485.133 485.133Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23 -70.487.372 -70.487.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)641.892.229 643.814.069Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)641.892.229 643.814.069Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 638.436.962 638.436.962Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 3.455.267 5.377.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.649.562 42.649.562Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar24 42.649.562 42.649.562Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.147.245 10.147.245Yasal Yedekler24 10.147.245 10.147.245Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 -172.037.464 -77.913.133Net Dönem Karı veya Zararı30 -63.983.693 -94.124.331Kontrol Gücü Olmayan Paylar24 16.564.151 16.030.972TOPLAM ÖZKAYNAKLAR655.229.791 720.602.145TOPLAM KAYNAKLAR2.663.215.512 2.675.160.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24,1. 394.266.757 331.977.737Satışların Maliyeti24,2. -323.898.508 -306.173.755TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.368.249 25.803.982BRÜT KAR (ZARAR)70.368.249 25.803.982Genel Yönetim Giderleri25,3. -12.692.143 -8.293.087Pazarlama Giderleri25,2. -9.871.148 -9.039.797Araştırma ve Geliştirme Giderleri25,1. -6.036.867 -952.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26,1. 37.366.494 13.412.508Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26,2. -34.052.282 -22.128.405ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.082.303 -1.196.910Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27,1. 1.772.693 4.900Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27,2. 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27,2. 127.188 3.439.295FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)46.982.184 2.247.285Finansman Gelirleri28,1. 18.195.705 3.476.978Finansman Giderleri28,2. -140.194.501 -99.404.086SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-75.016.612 -93.679.823Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.577.761 14.791.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -708.301 -450.379Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 12.286.062 15.241.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-63.438.851 -78.888.358DÖNEM KARI (ZARARI)-63.438.851 -78.888.358Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,8. 544.842 -5.626.239Ana Ortaklık Payları30 -63.983.693 -73.262.119Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 -0,25590000 -0,29300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.933.503 1.129.947Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.933.503 1.129.947Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 483.374 -282.486Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 -2.416.877 1.412.433Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.933.503 1.129.947TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.372.354 -77.758.411Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,8. 533.179 -5.623.235Ana Ortaklık Payları30 -65.905.533 -72.135.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937590BIST