***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 5.377.107 42.649.562 10.147.245 -77.913.133 -94.124.331 704.571.173 16.030.972 720.602.145Transferler23 -94.124.331 94.124.331 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.921.840 -63.983.693 -65.905.533 533.179 -65.372.354Dönem Karı (Zararı)23 -63.983.693 -63.983.693 544.842 -63.438.851Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.921.840 -1.921.840 -11.663 -1.933.503Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 485.133 -70.487.372 638.436.962 3.455.267 42.649.562 10.147.245 -172.037.464 -63.983.693 638.665.640 16.564.151 655.229.791Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 250.000.000 860.487 1.203.535.433 11.386.834 42.649.562 10.340.261 -243.093.206 -267.778.497 1.007.900.874 14.205.204 1.022.106.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-267.778.497 267.778.497 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.434.765 124.021.157 121.586.392 2.765.868 124.352.260Dönem Karı (Zararı)23 124.021.157 124.021.157 2.799.592 126.820.749Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -2.434.765 -2.434.765 -33.724 -2.468.489Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 250.000.000 860.487 1.203.535.433 8.952.069 42.649.562 10.340.261 -510.871.703 124.021.157 1.129.487.266 16.971.072 1.146.458.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-69.334.364 93.968.796Dönem Karı (Zararı)126.820.749 -63.438.851Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)126.820.749 -63.438.851Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler182.774.372 137.426.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16-17-18. 22.063.780 25.921.682Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -107.755Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 -107.755Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.007.469 2.836.246Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-29. 14.615.653 940.569Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 -4.299 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 3.396.115 1.895.677Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.372.633 10.254.872Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7-28. 1.127.425 10.626.381Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26,2. -5.010.185 -6.525.437Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri26,1. 7.255.393 6.153.928Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 119.802.150 111.250.680Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.689.582 167.013Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.689.582 167.013Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-51.479 -127.188İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler27,3. -51.479 -127.188Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 21.269.401 -12.769.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-379.165.062 20.920.227Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-136.033.134 22.598.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6. -94.799.397 21.882.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -41.233.737 715.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.193.900 1.977.273İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-8. 42.468.643 -1.258.875İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -7.274.743 3.236.148Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -404.241.758 -13.935.661Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 4.007.219 2.359.928Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.092.976 -10.910.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.935.922 15.341.759İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6. 390.063 768.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 97.545.859 14.573.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 5.022.066 5.692.067Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.126.454 -963.752İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-8. -247.801 848.577İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -878.653 -1.812.329Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 21.170.153 -1.239.310Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-69.569.941 94.907.490Vergi İadeleri (Ödemeleri)29 235.577 -938.694YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.542.701 -757.620Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.969.650 662.118Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 22.969.650 662.118Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.512.351 -1.419.738Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -39.538.778 -1.342.278Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.973.573 -77.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.609.195 -82.909.773Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri445.675.954 74.918.605Kredilerden Nakit Girişleri7 445.675.954 74.918.605Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-378.489.859 -156.018.774Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -378.489.859 -155.954.332Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 0 -64.442Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.576.900 -1.809.604YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.267.870 10.301.403NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.267.870 10.301.403DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 118.035.517 47.437.939DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 93.767.647 57.739.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 93.767.647 118.035.517Ticari Alacaklar502.718.864 373.941.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6. 283.341.216 188.541.819İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 219.377.648 185.399.304Diğer Alacaklar120.004.198 161.775.794İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-8. 109.593.654 152.062.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.410.544 9.713.497Türev Araçlar1.689.582 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 1.689.582 0Stoklar10 1.087.393.450 683.151.692Canlı Varlıklar11 5.378.434 9.385.653Peşin Ödenmiş Giderler12 22.134.095 21.442.802İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 22.134.095 21.442.802Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 167.283 1.868.281Diğer Dönen Varlıklar93.654.206 85.378.712İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 93.654.206 85.378.712ARA TOPLAM1.926.907.759 1.454.979.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.926.907.759 1.454.979.574DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 145.448 142.248İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 145.448 142.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 83.617.817 83.566.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 139.757.592 139.757.592Maddi Duran Varlıklar16 1.964.037.010 1.968.553.618Arazi ve Arsalar107.180.000 107.180.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri114.271.006 115.430.000Binalar363.314.394 366.345.000Tesis, Makine ve Cihazlar1.336.124.920 1.351.855.000Taşıtlar10.540.938 8.174.623Mobilya ve Demirbaşlar5.584.733 6.031.240Yapılmakta Olan Yatırımlar27.021.019 13.537.755Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 20.398.705 17.403.176Bilgisayar Yazılımları4.040.875 448.127Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16.257.776 16.850.410Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar100.054 104.639Peşin Ödenmiş Giderler12 2.087.763 1.686.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.087.763 1.686.080Ertelenmiş Vergi Varlığı29 131.808.203 139.263.915TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.341.852.538 2.350.372.967TOPLAM VARLIKLAR4.268.760.297 3.805.352.541KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar834.166.341 704.769.579İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar834.166.341 704.769.579Banka Kredileri7 834.166.341 704.769.579Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları611.100.658 599.100.695İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları611.100.658 599.100.695Banka Kredileri7 605.733.369 593.392.666Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.367.289 5.708.029Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 0Ticari Borçlar386.838.582 293.912.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6. 390.063 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 386.448.519 293.912.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 31.625.212 26.603.146Diğer Borçlar6.858.251 7.984.705İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-8. 3.617.418 3.865.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.240.833 4.119.486Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 47.139.084 25.968.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 47.139.084 25.968.931Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.963.516 1.727.939Kısa Vadeli Karşılıklar17.368.853 13.977.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 13.094.852 9.698.737Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 4.274.001 4.278.300ARA TOPLAM1.937.060.497 1.674.044.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.937.060.497 1.674.044.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 821.935.346 776.793.301İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar821.935.346 776.793.301Banka Kredileri7 806.538.779 760.160.574Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 15.396.567 16.632.727Uzun Vadeli Karşılıklar95.714.372 78.630.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 95.714.372 78.630.230Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 267.591.744 253.778.055TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.185.241.462 1.109.201.586TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.122.301.959 2.783.246.463ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.129.487.266 1.007.900.874Ödenmiş Sermaye23,1. 250.000.000 250.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23,2. 860.487 860.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.212.487.502 1.214.922.267Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.212.487.502 1.214.922.267Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23,3 1.203.535.433 1.203.535.433Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23,3 8.952.069 11.386.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.649.562 42.649.562Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar23,4 42.649.562 42.649.562Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.340.261 10.340.261Yasal Yedekler23,5 10.340.261 10.340.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları.266.757Satışların Maliyeti24,2. -419.632.336 -323.898.508TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)297.667.650 70.368.249BRÜT KAR (ZARAR)297.667.650 70.368.249Genel Yönetim Giderleri25,3. -16.484.995 -12.692.143Pazarlama Giderleri25,2. -13.045.781 -9.871.148Araştırma ve Geliştirme Giderleri25,1. -2.565.154 -6.036.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26,1. 136.335.774 37.366.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26,2. -98.008.242 -34.052.282ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)303.899.252 45.082.303Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27,1. 10.038.400 1.772.693Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar27,3. 51.479 127.188FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)313.989.131 46.982.184Finansman Gelirleri28,1. 24.366.704 18.195.705Finansman Giderleri28,2. -187.685.046 -140.194.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)150.670.789 -75.016.612Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.850.040 11.577.761Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -1.963.516 -708.301Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -21.886.524 12.286.062SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)126.820.749 -63.438.851DÖNEM KARI (ZARARI)126.820.749 -63.438.851Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,7. 2.799.592 544.842Ana Ortaklık Payları30 124.021.157 -63.983.693Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 30 0,49610000 -0,25590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.468.489 -1.933.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.468.489 -1.933.503Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 617.123 483.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 -3.085.612 -2.416.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.468.489 -1.933.503TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)124.352.260 -65.372.354Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23,7. 2.765.868 533.179Ana Ortaklık Payları30 121.586.392 -65.905.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028858BIST