***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 04.06.2021Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe SARAYKÖYAdres CUMHURİYET MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO:242 SARAYKÖY/DENİZLİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 14'üncü maddesinin tadil edilmesi ve ayrıca "Payların Devri" başlıklı maddenin 20'nci madde ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı maddenin 21'inci madde olarak Esas Sözleşme'ye eklenmesi ve mevcut esas sözleşmedeki "Yasal Hükümler" başlıklı 20'nci maddenin numarasının 22 olarak değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddenin numarasının 23 olarak değiştirilmesi ve ilgili maddenin tadil edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - Dönem içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılacak atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,5 - Dilek ve Temenniler.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 28 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Özel Kurul Bilgilendirme Dokümanı__Menderes Tekstil_04062021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı saat 10:30'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Haziran 2021 Pazartesi Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'na ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940210BIST