***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 17:59
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 1. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Hasan Tahsin Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847353
BIST
17:45105.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 341,59
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:456,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:457,5417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0819
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5417
En Düşük
7,4416
17:45377,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,10
|Açılış
|: 377,46
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.319.651
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|44.824.632
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.368.139
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.693.148
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.796.313
|% 9,83
|
|PAPIL
|15,84
|83.882.297
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.000.856
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.000.532
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.841.952.815
|% 2,84
|
|GARAN
|7,80
|2.037.639.246
|% 2,09
|
|PGSUS
|59,20
|985.858.979
|% 0,17
|
|ASELS
|30,12
|761.641.934
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,66
|628.006.902
|% 1,07
|
|GARAN
|7,80
|2.037.639.246
|% 2,09
|
|THYAO
|12,68
|2.841.952.815
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,42
|286.258.572
|% -0,70
|
|GSRAY
|3,05
|574.978.223
|% 6,27
|
|YKBNK
|2,22
|354.926.835
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3655
|8,4075
|% 1,03
|
|Frank
|7,0224
|7,0647
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8098
|1,8189
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,95
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,10
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.479
|32,30
|
|Tam
|2.520
|2.555
|44,60
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,82
|0,06
|
|B. Petrol
|35,39
|35,39
|0,79
|