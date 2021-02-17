***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 12:06
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Ekteki Gelir Tablosu 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Hasan Tahsin Vergi Dairesi Başkanlığına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910299
BIST
14:551.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:557,0137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:558,4606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:55403,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 403,60
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ATEKS
|59,95
|15.322.549
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.079.048
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.658.577
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|354.344.633
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,00
|120.090.477
|% -7,38
|
|NIBAS
|35,00
|54.339.262
|% -7,26
|
|VAKBN
|4,61
|1.966.259.794
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.483.901.690
|% 9,90
|
|SASA
|42,26
|1.360.577.196
|% 2,62
|
|KOZAL
|145,00
|1.268.907.734
|% 0,14
|
|GARAN
|9,66
|1.165.560.942
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,53
|684.340.851
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,61
|1.966.259.794
|% 5,49
|
|HALKB
|5,77
|1.483.901.690
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|561.589.684
|% -0,40
|
|KARSN
|5,03
|749.072.796
|% 2,44
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0118
|7,0137
|% 0,30
|
|Euro
|8,4568
|8,4606
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,6850
|9,7336
|% -0,09
|
|Frank
|7,7962
|7,8431
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8635
|1,8728
|% 0,28
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.733
|-9,93
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-4,81
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,83
|