***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
09.08.2023 17:50
***MNDRS*** MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 9,16 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 250.000.000,00.-TL'den 277.292.576,42.-TL'ye çıkacağı ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182818
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
18:0529,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1448
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.665,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,94
|Açılış
|: 1.665,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.664,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9927
|27,0503
|% 0,25
|
|Euro
|29,6567
|29,7008
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2555
|34,4273
|% -0,11
|
|Frank
|30,6794
|30,8643
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1792
|7,2152
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.106
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.562
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292